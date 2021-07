Una tercera dosis de las vacunas podría ser una mala y letal idea

Desde el Ministerio de Sanidad han abierto las puertas a una tercera dosis de las vacunas que se están dispensando en España. Desconozco si la vacuna de Janssen entra en esta ecuación y tendrá que ser reforzada con una segunda dosis. Sea como sea, en España (y en muchos países desarrollados) se piensa en terceras dosis de refuerzo habiendo países pobres que no alcanzan una vacunación por encima del 0,1 por ciento. Algunos países como Chad, Burkina Faso, Haiti, Eritrea, Tanzania, Burundi o Vanuatu, no han visto una sola dosis de las vacunas. Y esto no puede ser.

Ha estado muy bien vacunar a nuestros mayores con urgencia, es estupendo que estemos vacunando a millones de personas a toda prisa, merece la pena que intentemos la famosa inmunidad de grupo que nos permitiría seguir afrontando la pandemia con cierta tranquilidad. Todo eso ha estado muy bien. Pero nos llevan advirtiendo, desde la OMS, de algo que resulta obvio: si no vacunamos a la mayor parte de la población mundial, la pandemia seguirá viva y podrá generar un enorme número de problemas a todos. Las variantes que vayan apareciendo pueden poner en jaque al mundo entero, otra vez. Sin ir más lejos, en Australia la variante Delta está expandiéndose sin control y ese país, uno de los que menos incidencia de contagios suma y menos índice de vacunación presenta, se enfrenta a una situación desastrosa que puede llevar al confinamiento más duro a toda la población.

Se trata de ser empáticos, de ser generosos. ¿Por qué gastar dosis de las vacunas en población de corta edad si la enfermedad se manifiesta de forma leve y no causa problemas de forma general? ¿No deberíamos echar el resto intentando vacunar a la población de los países más pobres por pura solidaridad y, si me apuran, por egoísmo puro y duro? ¿Qué razón hay para dispensar una tercera dosis si no hay un soporte científico que soporte la decisión? ¿Vamos a tener que pensar que los intereses económicos vuelven a estar por encima de cualquier otra cosa?

Seguimos en plena pandemia y seguimos sin aprender nada de nada. En Occidente vamos a lo nuestro sin querer entender que la aldea global en la que se convirtió el mundo hace ya años es un sitio muy pequeño en el que todo lo que ocurre afecta al conjunto.