Down España reclama una micromovilidad inclusiva, sostenible y segura

DOWN ESPAÑA y Voi Technology han firmado un acuerdo de colaboración con el objetivo de organizar eventos de conducción segura de patinetes eléctricos para personas con síndrome de Down. TORRE SEVILLA, principal centro urbano y al aire libre de Sevilla, apoya esta campaña para hacer de la micromovilidad una solución concreta, segura y eficaz para todo tipo de comunidad social.

Las personas con síndrome de Down tienen derecho a usar patinetes pero, hasta ahora, ningún operador o institución pública le ha dado la oportunidad a este colectivo de aprender a evaluar su uso en condiciones de seguridad.

Por este motivo, la Asociación DOWN ESPAÑA y Voi Technology han firmado un acuerdo de colaboración para que las personas con síndrome de Down que quieran utilizar el patinete como vehículo para sus desplazamientos, puedan aprender la forma correcta de conducirlo y, además, hacerlo cumpliendo las normas de tráfico

El circuito práctico será organizado el día viernes 1 de julio en TORRE SEVILLA. Aquí, varias personas con síndrome de Down de DOWN SEVILLA y ASPANRIDOWN (asociaciones pertenecientes a DOWN ESPAÑA) podrán aprender a controlar los patinetes y conocer todas sus funcionalidades, supervisados por el equipo especializado de Voi. Asimismo, los usuarios recibirán información sobre el curso virtual de RideLikeVoila , centrado en la divulgación de las normas de circulación de los patinetes, y podrán participar en diferentes juegos para ganar elementos de protección, obsequios y promociones.

El evento se desarrollará al aire libre en la Planta Plaza del Centro Comercial TORRE SEVILLA de 9.00 a 10.00 horas, y después, la invitación estará abierta a todo el mundo hasta las 12.30 horas.

«Construir con empatía» y «Conducir juntos» son dos de los principales pilares que sustentan toda la cultura corporativa de Voi Technology. En este sentido, Voi Technology cree en una movilidad democrática, inclusiva y segura, además de eficiente y sostenible. Las personas con síndrome de Down tienen todo el derecho y pueden tener todas las capacidades para conducir un patinete. Solo es necesario crear condiciones de aprendizaje específicas para ellos. Por eso, Voi Technology ha querido poner en marcha este proyecto y agradece la gran disposición y competencia mostrada tanto por DOWN ESPAÑA como por TORRE SEVILLA, al ser socios en la organización de este primer evento dedicado a la comunidad de personas con síndrome de Down.

Sobre DOWN ESPAÑA

DOWN ESPAÑA agrupa a 88 instituciones de síndrome de Down de toda España, siendo la organización de referencia del síndrome de Down en nuestro país. Desde 1991, trabaja con el objetivo de asegurar la autonomía para la vida del colectivo. A través de sus programas y publicaciones de Atención Temprana, Salud, Educación, Empleo y Vida Independiente, ofrece apoyo a la persona con síndrome de Down en todas las áreas de su ciclo vital, consiguiendo su plena integración en la sociedad.

DOWN ESPAÑA ha recibido entre otros galardones la Cruz de Oro de la Orden Civil a la Solidaridad Social (2011) del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad; el Premio Infancia de la Comunidad de Madrid (2014); el Premio CERMI a la Mejor Trayectoria Asociativa (2010) y el Premio CERMI en la categoría Medios de Comunicación e Imagen Social de la Discapacidad (2013); el Premio a los Protagonistas de la Educación (2012) concedido por el grupo editorial Siena y el premio a la Mejor Organización de Apoyo a las Personas (2010) de la Fundación Tecnología y Salud. Premio OMC Campaña “Auténticos (2018) y la Orden del mérito policial con distintivo blanco de la Policía Nacional (2018)

DOWN ESPAÑA pertenece a asociaciones de ámbito internacional como la European Down Syndrome Association y Down Syndrome International; además es miembro fundador de la Federación Iberoamericana de Síndrome de Down (FIADOWN).