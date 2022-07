Adiós a Manuel Rueda, un adelantado del pop en Los Palacios

La memoria musical de muchos palaciegos, en lo que a grupos se refiere, apenas si alcanza a aquella época ochentera en que No me pises que llevo chanclas llegó a revolucionar el panorama nacional con la invención del agropop. Pero dos décadas antes, mientras los Beatles triunfaban en medio mundo, hubo otro grupo surgido del terrón palaciego que llegó a codearse con muchas bandas del panorama español. Se hacían llamar The Barking (que podría traducirse como “los ladridos”) y sus componentes, de pura cepa palaciega, habían sabido compaginar en carne propia aquella esencia que Pepe Begines rescataría para los personajes de sus canciones tantos años después... En efecto, Manuel Rueda, por ejemplo, bautizado como Manuel Bernal Galván, había sabido compatibilizar desde entonces sus oficios de agricultor o albañil con sus facetas no solo de músico y guitarrista (se le daba bien el bajo), sino incluso de curioso e insaciable recopilador de música desde la década de los 50 y hasta de escritor aficionado que trazaba perfiles de paisanos desde su época de juventud.