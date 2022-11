Estepa, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad

Y la fuerza mayor no es otra que el aroma, ese que te atrapa y te lleva hasta su chimenea, como si de un dibujo animado se tratara. ¿Quién puede resistirse a las paduanas? por ejemplo. En definitiva, lo típico: pasar con el coche; excursiones en época navideña con el colegio, etc. Pero para mi asombro, Estepa sigue con mucha vida después de las navidades, y con mucho que contar y enseñar ¡por supuesto!

Y, ¿qué pasaría si la Virgen del Rocío no fuese la auténtica? No, no me he vuelto loca, ni he extraviado los papeles. Este interrogante es el argumento de una película de ficción y aventura, basada en una leyenda bandolera: «Los hijos de San Luis».

Una producción de Cines Méliès que se rodó en pleno centro de Andalucía, principalmente, en las localidades de Estepa, Osuna, Alameda, Grazalema y Antequera.

Así que, ¡ya veis! Estepa no es solo la ciudad de la navidad cuando la temporada lo requiere. Su aroma, monumentos, paisaje y habitantes, nos hacen las delicias en cualquier época del año.