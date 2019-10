La sonrisa de un niño bien vale un pincel

Tal vez el resultado final no hubiera sido el mismo si las circunstancias hubiesen sido otras. Sin embargo, las dificultades del camino han hecho del resultado final algo sublime. Y es que, tal y como confiesa Meléndez, ha sido algo extraordinario desde el principio hasta el final. La respuesta, como señalamos, fue positiva, pero eso sí, se atenía a ciertas condiciones. En primer lugar, la sala no podía estar cerrada durante más de un día, por lo que contaban con apenas 24 horas para realizar tan faraónico proyecto. Pero eso no es todo, otra condición era que no podía quedar en el ambiente olor alguno a pintura. Otro reto más. A pesar de las adversidades Carmen fue valiente y aceptó las condiciones.

La maratoniana jornada comenzó a las 7 de la mañana del miércoles y finalizó a las 11 de la noche de ese mismo día. En total dieciséis horas de un trabajo en el que participaron unos ciento veinte pintores y pintoras procedentes de su escuela de Constantina y también de la que dirige en Guadalcanal. Unos auténticos profesionales de edades comprendidas entre los 72 años del más longevo hasta las 6 del más pequeño. El resultado final es el de un valle encantadado que desde ahora hará la espera más agradable a unos niños que a buen seguro perderán la vista en ese conejo que ataviado con una bata médica les da la bienvenida en la puerta, o mirarán a través de las ventanas de las setas que brotan del suelo.