Un romano promociona Lebrija para colorearla a capricho

“Yo me dedico al diseño de obra pública, pero he tenido unos meses de más parón y he aprovechado para hacer un proyecto que hacía mucho que tenía en la mente”, asegura Pantuso, que ha editado, de momento, unos 200 ejemplares, aunque su éxito inmediato lo ha obligado a imprimir más esta semana.

El cuaderno consta de 15 láminas en blanco y negro para darle color a capricho que ha dibujado por ordenador este diseñador originario de Italia que se casó con la lebrijana Brígida Romero y que, después de varios años en Roma, acabó haciendo vida en la patria de Elio Antonio de Lebrija, el padre de la primera gramática castellana, de quien la ciudad celebra hasta 2022 el quinto centenario de su muerte y cuya efigie, por supuesto, no podría faltar en el libro. Colorea Lebrija, que es el título de la publicación, editada por el propio Pantuso, cuenta con 15 ilustraciones muy representativas de la localidad, como la parroquia Nuestra Señora de la Oliva, incluso su cúpula y la Giraldilla, el monumento a Elio Antonio, la Casa de la Cultura o instantáneas de fiestas tan arraigadas como las Cruces de Mayo o el Corpus.