El 024 arranca con un objetivo: rebajar las cifras de suicidio

"Cuando no encuentres razones para seguir, llama a la vida, llama al 024. Hay muchas razones para seguir. 024, línea de atención a la conducta suicida". Este es el texto de la cuña publicitaria que difundirá el Gobierno y que está financiada por la UE Next Generation.

En el acto también ha intervenido la autora del libro "Te nombro", Dolors López, madre de una joven que se suicidó y quien se ha definido a sí misma como una superviviente.

López ha relatado cómo se culpabilizó durante años por no haber evitado el suicidio de su hija y después de ese tiempo ha concluido que no se pudo evitar porque el suicidio no es individual, "es social y como sociedad hay que aprender que es cosa de todos, y además en la mayoría de casos se puede prevenir". Y se puede prevenir porque la persona que se suicida no quiere morir, quiere dejar de sufrir.

El 024 lleva anunciado desde el 20 de diciembre cuando el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó una resolución de 9 de diciembre de la secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, que atribuía este número al servicio de línea de ayuda a personas en riesgo de conducta suicida.

Las cifras de suicidio en España han crecido durante la pandemia. Según los últimos datos, en 2020 cerca de 4.000 personas se suicidaron y entre 80.000 y 100.000 lo intentaron, lo que supone once muertes al día y más de 220 tentativas.