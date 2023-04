Convocan una huelga en la planta de Amazon en Sevilla

La Federación de Servicios. Movilidad y Consumo de UGT Sevilla, (FESMC UGT Sevilla) junto a CCOO ha convocado huelga a partir de las 23,00 horas de este domingo para criticar las condiciones laborales de más de 1.500 trabajadores de la planta de Amazon en Sevilla.

UGT, sindicato mayoritario en el comité de empresa, trabaja día a día por unas condiciones de trabajo más dignas y justas, y por el cumplimiento íntegro del convenio, según ha trasladado el sindicato en un comunicado, "teniendo en cuenta la falta de interés por la resolución del conflicto tal como pudo comprobarse en el Sercla celebrado hace unos días que terminó sin acuerdo".

Entre otras cuestiones, los sindicatos aseguran que la plantilla soporta "excesos de jornada constantes, con una sobrecarga de trabajo que da lugar a lesiones que, posteriormente, no son reconocidas por el servicio médico de la empresa que jamás reconoce un accidente laboral, aunque ocurra durante la jornada de trabajo".

Además, Amazon "ha decidido de forma unilateral el cambio de los conceptos salariales de trabajo en domingos y festivos, una falta de negociación por parte de la empresa que también se refleja en los pluses por categorías profesionales o por peligrosidad en los puestos de trabajo".

"Es precisamente este punto el que en el día de ayer impidió cualquier tipo de acuerdo en sede del SERCLA ya que Amazon no consiente en acordar lo relativo al abono de los festivos, a sabiendas de que esto supone para las trabajadoras y los trabajadores la pérdida de más de 2000 euros", ha dicho.

Los sindicatos han indicado que "el otro punto importante de desacuerdo tiene que ver lo relativo a los accidentes laborales, Amazon no permite que el trabajador vaya a la mutua si no que, son ellos los que investigan primero y delimitan si es accidente laboral o no, es decir como son juez y parte en la decisión, nada es accidente laboral".

El secretario general de FESMC UGT Sevilla, Enrique Jiménez, ha subrayado que "la salud es innegociable, también lo son el salario y las condiciones laborales que están padeciendo los trabajadores y trabajadoras". "Si Amazon no quiere respetar las condiciones laborales pactadas y aprobadas en convenio y decide como ha pasado cambiarlas de manera unilateral, tendrá enfrente a UGT", ha indicado.

"UGT reclama a la empresa la necesidad de desarrollar una negociación activa y real para llegar a acuerdos beneficiosos para los trabajadores y trabajadoras y en este sentido la falta de voluntad ha quedado demostrada y por ello, el inicio de la huelga está previsto para las 23,00 horas del domingo día 9 de abril", ha concluido.