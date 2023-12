Dos millones para investigar en Sevilla la fusión nuclear, la solución al cambio climático

La ayuda ERC Consolidator Grants, promovida por el Consejo Europeo de Investigación, permitirá al equipo «Plasma Science and Fusion Technology», encabezado por Eleonora Viezzer y Manuel García Muñoz, desarrollar nuevas técnicas de medición de plasma contando con seis nuevos miembros, tanto investigadores posdoctorales como estudiantes de doctorado, para el diseño de nuevos diagnósticos.

La fusión nuclear es una fuente de energía sostenible, segura, respetuosa con el medio ambiente y especialmente efectiva que podría llegar a abastecer una ciudad tan grande como Sevilla.

«Si la comparamos con los combustibles fósiles, con una cucharadita de café de fuel podemos producir la misma cantidad de energía que si quemamos un campo de fútbol lleno de carbón. En otras palabras, con los átomos que quepan en un vaso de nuestro fuel podemos producir la suficiente energía que necesita una familia de cuatro personas».

Actualmente se utiliza energía a través de la fisión nuclear, un proceso que emplea átomos más pesados, como el uranio o el plutonio, que son radioactivos, no renovables y escasos.

Por su parte, la fusión nuclear es ilimitada, pues procede del deuterio y el tritio, elementos presentes en el mar y la corteza del planeta.

Sin embargo, lo interesante no es sustituir la fisión por la fusión nuclear, hay que «compatibilizar ambas energías» para «conseguir un mix energético» y compaginar esta nueva fuente con las energías renovables, explica Viezzer.

«En España tenemos muchas horas de sol, lo que lo hace un lugar favorable para el uso de placas solares, aunque hay días en que eso no funciona. O los molinos de viento, si no hay viento, no hay energía. Con la fusión nuclear podemos producir energía las veinticuatro horas al día», aclara la investigadora.