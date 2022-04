El alcalde de Sevilla: «No me imagino que se pueda dar al traste» la Feria

El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz (PSOE), ha reconocido este viernes que "es difícil disfrutar de una caseta" en la Feria de Abril con mascarilla "pero si no hay más remedio, tendremos que, en aras de la salud y el interés general, acatar lo que dicten las autoridades sanitarias", al tiempo que ha asegurado que "no me imagino, con las ganas que hay de Feria, que se pueda dar al traste por una circunstancia como la que se está poniendo de manifiesto", aludiendo así al anuncio de paro de los empresarios de hostelería de Feria, que argumentan la "inviabilidad" de ejercer la actividad apuntando a la reforma laboral aprobada.

En declaraciones a los medios tras la presentación del proyecto cultural Zona flamenca, Muñoz ha adelantado que mantendrá una conversación a lo largo de esta mañana con el consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, para "conocer la posición de Andalucía con respecto a la Semana Santa y la Feria" de cara a la reunión que mantendrá el Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas el próximo miércoles y en la que se abordará, entre otros temas, la retirada o no de las mascarillas en interiores.

"A todos nos apetece eliminar ya la mascarilla, pero no es menos cierto que hay una situación de pandemia que no se ha eliminado en su totalidad", ha argumentado Muñoz, señalando los "repuntes" en la tasa de contagios de los últimos días. Por ello, ha hecho un llamamiento a la "prudencia" y ha recordado que el Ayuntamiento "siempre" estará "con lo que dicten las autoridades sanitarias, al tiempo que ha insistido en que sabe que "si al final no se eliminan, sé que es difícil disfrutar de la Feria, de una caseta, con mascarillas. Si no hay más remedio, tendremos que acatar lo que dicten" las normas vigentes en ese momento.