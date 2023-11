El Ayuntamiento recupera 12.500 metros cuadrados en Los Bermejales

El Ayuntamiento de Sevilla vuelve a tener a su disposición 12.437 metros cuadrados en el barrio de Los Bermejales cedidos en 2012 a la Universidad de Sevilla (US) para la construcción de una nueva Escuela Politécnica Superior con la que poder atender las necesidades de espacio por parte del centro ubicado en Los Remedios. El pasado 16 de octubre, la US colocaba la primera piedra del nuevo aulario de la Politécnica en el Parque Científico Tecnológico (PCT) Cartuja que, junto con el centro de Andalucía Tech, Escuela Politécnica Superior (Cateps), ubicado en el mismo espacio, conformarán la nueva Escuela, un proyecto encima de la mesa de la US desde hace tres décadas.

La Junta de Gobierno municipal ha aprobado "dejar sin efecto" el acuerdo de marzo de 2012 por el que "se otorga a favor de la Universidad de Sevilla una concesión demanial sobre la parcela S2 del API-DBP-03 por haber transcurrido once años desde su adopción sin que se haya perfeccionado la concesión a través de la formalización en documento administrativo", reza el acuerdo adoptado por el gobierno local y consultado por Europa Press. Igualmente, en el texto del acuerdo, se recoge que "el presente acuerdo se anota en el Inventario General de Bienes y Derechos del Ayuntamiento de Sevilla".

La Hispalense llegó a presentar en 2012 en la Gerencia de Urbanismo el proyecto básico para la construcción de una nueva Politécnica y el centro cívico, obteniendo la preceptiva licencia municipal de obras. "Como consecuencia de la crisis económica, los recursos esperados para la citada edificación se vieron suspendidos en aquella misma fecha y, desde entonces, los equipos de gobierno de la Universidad de Sevilla han trabajado sin descanso para encontrar la financiación necesaria, sin éxito ninguno", apuntaba la US en una carta remitida al Ayuntamiento con fecha de febrero de 2018.

En esa misma misiva, consultada por Europa Press, la US recordaba que en noviembre de 2016, puso en conocimiento del alcalde Juan Espadas la "renuncia que de este proyecto se hacía por la imposibilidad de recibir un plan de inversiones plurianual por parte de la Junta que pudiera soportar su coste". Desde entonces no había respuesta por parte del Ayuntamiento, recuerdan fuentes académicas. Hasta el pasado 27 de octubre cuando la Junta de Gobierno aprobó dejar sin efecto el acuerdo de 2012, recuperando así el Consistorio los suelos en Los Bermejales.

El rector de la Hispalense, Miguel Ángel Castro, ponía la primera piedra del aulario de la Politécnica en la Cartuja el pasado 16 de octubre. La historia de este proyecto de mudanza de la Politécnica a la Cartuja se remonta a los años previos a la Exposición Universal de 1992. Por aquel entonces, fuentes universitarias con cargos de responsabilidad durante años en el Rectorado recuerdan que la Junta le ofreció a la Hispalense convertir el Pabellón de la Plaza de América en sede de la Escuela de Ingenieros, la construcción de edificios para laboratorios justo al lado y en la que fuera la Plaza Sony, el espacio para la Politécnica.

La Escuela de Ingenieros y los laboratorios se ejecutaron y terminaron entre finales de los noventa y principios del año 2000. Poco tiempo después, el Ayuntamiento abría el periodo de revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y ofrecía, entre otros, los terrenos de Los Gordales para la Politécnica, donde la construcción de una nueva Escuela quedaba supeditada al traslado de la Feria. La no ejecución de ese cambio de ubicación del Real al Charco de la Pava derivó entonces en la propuesta de llevar la Politécnica a Los Bermejales.

La US llegaba incluso a convocar un concurso de ideas para un proyecto en la zona sur de la ciudad. Ya en 2017, Castro anunciaba la conversión del edificio que se había empezado a levantar en la antigua Plaza Sony de la Expo para impulsar la transferencia de resultados de investigación, el Centrius, en sede de espacios para la Politécnica y un aulario anexo en la Cartuja. Este pasado 16 de octubre se cerraban pues tres décadas de avatares.