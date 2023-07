El Puerto, por el túnel en la SE-40: «si nos colocan un puente, se acabó el Puerto de Sevilla»

El presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla (APS), Rafael Carmona, reclama al nuevo Gobierno central que salga de las urnas el próximo 23 de julio que "reconozca" la singularidad del Puerto sevillano con "más inversiones, financiación y reducción de costes"; que "mejore" la fiscalidad de la Zona Franca para que las empresas "perciban que es un atractivo potente"; que "dote ya presupuesto para hacer el túnel", abandonando la idea de un puente en el tramo de la SE-40 entre Dos Hermanas y Coria; y que "meta presión" para que las obras de reforma del Puente del Centenario "terminen en 2024".

En una entrevista con Europa Press, el responsable de la APS insiste en que "si nos colocan un puente justo delante de la esclusa, se acabó el Puerto de Sevilla. Ése será el límite". "¿Qué necesidad hay?", se pregunta, recalcando que "no pongo el dedo en ningún partido, lo que digo es que no puede ser que Sevilla no tenga ya una ronda de circunvalación terminada, y con la SE-40 vamos camino de eso". En este sentido, defiende que "tenemos que ser mucho más beligerantes", porque "los sevillanos nos lo tragamos todo", poniendo en este punto como ejemplo la obra del Puente del Centenario. "También nos dijeron que iba a ser muy rápido y han ido modificando los plazos constantemente. Ojalá cumplan el último plazo dado y esté en 2024".

Sobre esta obra en concreto, Rafael Carmona señala que al nuevo Gobierno central le pedirá que "meta presión" porque la ampliación de los plazos "claro que está afectando" al Puerto hispalense, ya que el tráfico está desviado al viario portuario, por el que pasan 40.000 vehículos diarios, lo que afecta tanto al firme como a las vibraciones que soportan los dos puentes de la esclusa. "Estamos apretando y pidiendo que se contemple todo esto" en los plazos que se están manejando, apostilla.