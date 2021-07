En julio se cumplen 60 años de las apariciones marianas en Garabandal

En este mes de julio se cumplen 60 años de la primera aparición de la Virgen María en San Sebastián de Garabandal, una aldea situada en la montañas cantábricas. Fue en la tarde del domingo, 2 de julio de 1961, cuando cuatro niñas vieron por primera vez a Nuestra Señora del Monte Carmelo con un vestido blanco, un manto azul, una corona de pequeñas estrellas y un escapulario en la mano derecha. El 18 de octubre del mismo año la Virgen anunciaba el primer mensaje, alertando de un castigo muy grande si no se hacían muchos sacrificios y mucha penitencia y la necesidad de visitar al Santísimo frecuentemente, puesto que ya se estaba llenando la copa por las malas acciones. Posteriormente se produjeron nuevas apariciones marianas hasta el año 1965. Estos fenómenos -en los cuales las muchachas entraban en éxtasis durante sus visiones y levitaban-, tuvieron una gran repercusión no sólo en España, sino también en Europa y sobre todo en Estados Unidos. Desde entonces se ha convertido en un centro de peregrinación católica, un lugar especial, espiritual y de oración donde se respira paz. El carácter sobrenatural de las apariciones no ha sido todavía reconocido ni condenado por la Iglesia Católica. De hecho, en la parroquia de esta localidad se imparte misa diariamente, cantando por la Virgen de Garabandal al finalizar la celebración eucarística.

San Sebastián de Garabandal es el núcleo más elevado del municipio de Rionansa (697 m.), situado en la cuenca del Vendal, afluente del Nansa, con unos bellísimos paisajes y una naturaleza deslumbrante. El pueblecito es conocido por los sucesos extraordinarios que tuvieron lugar entre los años 1961 a 1965, en los que se apareció la Virgen María. Este hecho revolucionó la aldea, la comarca, España y varias partes del extranjero. Se calcula una presencia como media anual de casi tres mil peregrinos al año de diferentes partes del mundo.

Conchita González, Mari Loli Mazón, Jacinta González, las tres de 12 años, y Mari Cruz González, de 11, eran unas niñas humildes que vivían en esta sencilla localidad cántabra. El 18 de junio de 1961, cuando iban paseando por un camino de piedras conocido como «la calleja», se les presentó el arcángel San Miguel y en los siguientes días lo vieron de nuevo para anunciarles que la Virgen Santísima se aparecería el 2 de julio bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen. En su diario Conchita describe que en una luz brillante vio un ángel con grandes alas y túnica.

El acontecimiento corrió como la pólvora por toda la zona y una gran muchedumbre se aglomeraba el día anunciado en el camino a la espera de la visión. Sobre las 6 de la tarde las niñas caminaban hacia arriba por la calleja cuando repentinamente cayeron de rodillas sobre las piedras, con sus ojos mirando hacia el cielo. Dicen que vieron una luz reluciente donde estaba una bellísima mujer, con un niño en sus brazos; a cada lado de la Virgen había dos ángeles, uno de los cuales identificaron con San Miguel. A la altura de la cabeza de la Señora estaba un gran ojo que las muchachas llamaron el Ojo de Dios.