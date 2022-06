Félix Machuca y Patricia Jiménez se alzan con los Premios de Novela Ateneo de Sevilla 2022

Tras dos años de interrupción por culpa de la pandemia, la entrega de los Premios de Novela Ateneo de Sevilla regresó a su hábitat natural en una noche benigna en lo meteorológico y radiante en lo cultural, pues en ella se dieron cita escritores, poetas, periodistas, libreros, etc. Y es que, pese al esfuerzo realizado por la docta casa por continuar con sus premios en las ediciones de 2020 y 2021 —estos hubieron de entregarse en la sede oficial del Ateneo, en la calle Orfila—, la grandiosidad que les confiere un escenario Patrimonio de la Humanidad como es el Real Alcázar los hace más valiosos (aun si cabe).

Y como no podía ser de otra forma —el título ya nos concede una importante pista—, Cuaresma de sangre es un fascinante periplo por la Semana Santa áurea, en la que los hermanos y devotos de la Hermandad de la Virgen de la Antigua —fundamentalmente «señores de la ciudad con grandes apellidos»— se verán enfrentados por ‘problemas de paso’ con la Hermandad de los Negros —casualmente este 2022, la cofradía del Jueves Santo celebra el 400 Aniversario de la hechura de su Cristo de la Fundación—. Para darle veracidad a la trama, Félix Machuca, cuya labor de escritura le ha llevado un año, ha introducido términos del diccionario yoruba, propio de los africanos de Cuba, un país que confiesa conocer bien.

Cuaresma de sangre es un original retrato de los numerosos esclavos africanos que vivían en la Sevilla del siglo XVII, puerta y puerto de Indias. Un «espejo deformante de la realidad», en palabras de su autor, en el que Domingo Congo, un paje negro del duque de Medina Sidonia, ha llegado a ser alguacil de la comunidad negra sevillana. Cuando le llega el soplo de que van a suceder «cosas malas» en Cuaresma, Domingo desvela los intereses portugueses en alentar una revuelta en Sevilla contra Felipe IV en el Jueves Santo de 1641. Construida con elementos ficticios, pero también con una rigurosa documentación, la obra es una interesante novela negra sobre una Sevilla que iniciaba su inexorable decadencia y donde no faltan referencias al presente. Una época que el periodista ya trató en la mencionada Padre nuestro que no estás en Sevilla y que en cierto modo bebe de la literatura picaresca del Siglo de Oro —por la obra desfilan tanto el Conde Duque de Olivares como delincuentes del Puerto de Indias—, si bien, para su ambientación, Machuca ha acudido a especialistas de la talla de Hugh Tomas, Juan Ignacio Camacho o John Elliott, siendo el antropólogo Isidoro Moreno su principal referente a la hora de retratar a la comunidad negra.

En esta edición, el Premio de Novela Ateneo de Sevilla ha recaído en el escritor hispalense Félix Machuca por la obra Cuaresma de sangre . Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense, ha trabajado como redactor, reportero y articulista de opinión para los más importantes medios de comunicación de Andalucía: Diario 16, El País o ABC, donde actualmente firma sus artículos y entrevistas. Además, ha sido guionista de programas de radio y televisión, escribiendo, entre otros, para líderes de comunicación como Jesús Quintero, Carlos Herrera o Andrés Aberasturi, así como para series documentales de carácter historicista y biográfico en Canal Sur Televisión. Dentro de sus publicaciones sobresalen ensayos de actualidad como Swing María y Asuntos internos —celebrados por algunos especialistas como nuevos caminos para el estudio de la Semana Santa—, o una biografía autorizada del conjunto musical Los del Río en colaboración con J. María Arenzana titulada Y llegó Macarena. También es autor de varias novelas históricas como Padre nuestro que no estás en Sevilla o una reciente trilogía sobre la época de Trajano y la dinastía Antonina.

Por su parte, la ganadora del XVII Premio Ateneo Joven, Patricia Jiménez, es una joven de treinta años nacida en Baracaldo (Vizcaya), aficionada a la literatura y apasionada por la educación, que ejerce como maestra desde hace cinco años y comenzó a escribir como una afición a partir de 2020, en pleno confinamiento. Un año después, autopublicó su primer libro, Nunca caminarás sola, una novela policiaca cargada de suspense en la que viajamos a la vida pasada y presente de Melani, la cual se ve condicionada por los atroces actos de su marido. En palabras de la autora, «sentir que a través de la lectura de las palabras que tú habías escrito sacabas una sonrisa a la gente y hacías volar su imaginación fue para mí un verdadero regalo que me animó a continuar», y relata que «si bien de pequeña escribía algún que otro breve relato, nunca me vi capaz de sentarme delante de un ordenador y que me saliesen las palabras solas, hilando unas ideas con otras hasta crear un trabajo completo».

En 2022, Jiménez decidió probar suerte presentándose al Premio de Novela Ateneo Joven de Sevilla con su segunda novela, No mires al pasado, en la que conocemos a Mikel, un joven cuyo pasado le atormenta en su empeño por descubrir la realidad. La trama, que, posee tintes de thriller y puede encuadrarse en el género del ‘domestic noir’, muy de moda en la actualidad, presenta una alteración de cinco historias repletas de secretos, dos países y una única realidad. Dichos escenarios son España —con la ciudad de Bilbao como telón de fondo— y República Checa —concretamente Liberec, municipio situado al norte del país donde la escritora residió durante un tiempo—.

Influenciada por los bestsellers Camilla Läckberg y Javier Castillo, Patricia Jiménez ha dedicado la mayor parte del tiempo destinado a la novela a planificar la trama, de ahí que no dude en afirmar que «lo más difícil fue hilar las ideas», mientras que la fase de redacción resultó relativamente sencilla, pues «una vez delante del ordenador, las palabras fluían solas».