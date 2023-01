Internations Sevilla recibe 2023 con emprendimientos

IN cuenta en Sevilla con una docena de voluntarios, que llaman Cónsules . Estos organizan actividades semanales para el grupo en el que están encuadrados; también tiene tres Embajadores. Estos últimos se encargan de dinamizar a los miembros organizando eventos avalados por IN una vez al mes. Los grupos desarrollan actividades culturales, sociales, solidarias, gastronómicas, intercambios idiomáticos y lúdicas, fundamentalmente.

Uno de los colectivos que aglutina a quienes están lejos del hogar en Sevilla es INTERNATIONS –IN- . Su máxima es ‘ Hacemos de la vida de expatriado una gran experiencia’ . Y lo logran con estructura que usa términos diplomáticos y metodología empresarial. En Sevilla IN tiene más de 2.400 miembros Básicos y Albatros (miembros de pago con beneficios a la hora de acceder a grupos; obtener entradas gratis, o a precio reducido, a los eventos organizados; e incluso organizar eventos dentro de la comunidad) de más de 18 años. Sus nacionalidades abarcan casi las de cien países en los cinco continentes.



La organización se creó y creció con mentalidad germana. Durante 2007en Münich la fundan Malte Zeeck, Philipp von Plato y Christian Leifeld. En la capital bávara IN tiene la central. En poco más de 15 años IN logró ser la mayor red mundial de expatriados. Se comunican por mensajería y a través de la aplicación móvil o su página web. La red de IN tiene casi 5 millones de socios en los 5 continentes repartido en 421 ciudades (comunidades de expatriados). Las acciones son sociales, culturales, fiestas, coworking, idiomas, intercambio, negocios y networking fundamentalmente.

En todo el globo IN organiza más de 6.000 eventos virtuales y presenciales al mes. En los mismos se acercan otras mentes globales y se comparten intereses. Los socios de IN encuentran anfitriones locales, intercambian consejos sobre vida lejos del hogar y articulan foros, reuniones o herramientas comunicativas basados en experiencias personales de los expatriados.