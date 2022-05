La tormenta descarga fuerte sobre la Feria de Abril

La tormenta sobre el Real ha durado una media hora larga, lo que ha despejado las calles y ha obligado a los viandantes a refugiarse en las casetas, muchos con paraguas y otros con bolsas o lo primero que tenían a mano para no mojarse.

El Ayuntamiento de Sevilla, "repondrá" los farolillos en la Feria una vez "tengamos la garantía de que no va a llover al día siguiente" e "intentaremos que vuelva a lucir con todo su esplendor" el Real de Los Remedios.

Así lo ha confirmado el alcalde de la ciudad, el socialista Antonio Muñoz, a preguntas de los periodistas tras asistir a la presentación de la tecnología 5G que está ensayando Orange en la Feria de Abril de Sevilla. Tras las lluvias caídas este pasado lunes, las previsiones que maneja el Ayuntamiento es de "lluvias intensas en poco espacio de tiempo" para la tarde de este martes.

"Contra este imponderable no podemos hacer nada. Nos tendremos que refugiar en las casetas y tratar de disfrutar en el interior. Es una pena porque desluce los farolillos y el albero pero no hay nada que hacer", ha apuntado el alcalde, que sí ha señalado que los farolillos "se repondrán una vez tengamos la garantía de que no va llover el día siguiente como creo que así será".