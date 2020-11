Las energías renovables activan muchas ofertas de empleo en Sevilla

Ulysseus es una gran iniciativa encabezada por la Universidad de Sevilla y apoyada por la Comisión Europea para, dentro del programa Erasmus Plus, conformar una universidad europea de excelencia en alianza con otras cinco: Universidad de Génova (Italia); Université Cote d’Azur (Francia); Technical University of Košice (Eslovaquia); Management Center Innsbruck (Austria) y Haaga-Helia University of Applied Sciences (Finlandia). Se centrarán en seis polos de innovación: envejecimiento y bienestar; turismo, arte y patrimonio; inteligencia artificial; digitalización; alimentación, biotecnología y economía circular; y el que más afronta la Universidad de Sevilla: energía, transporte, movilidad y smart cities. Ulysseus ha lanzado su primera oferta de empleo en Sevilla, para cuatro perfiles distintos: gestor de ese hub de innovación; responsable financiero y administrativo; responsable de comunicación y responsable de procesos de gestión. El 20 de noviembre acabó el plazo de presentación de candidaturas, las personas elegidas comenzarán a trabajar el 1 de diciembre. Son contratos de 35 meses de duración, con 36.000 euros de salario bruto anual. Uno de los requisitos era tener nivel B2 o C1 en inglés, que es el idioma de trabajo

