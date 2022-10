Los 4 rascacielos de la gran Sevilla: ¿realidad o ficción?

Aquello no salió del todo adelante tal y como se anunció. En julio de 1999, Becerril perdió las elecciones municipales y entró como alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín . El proyecto quedó en el aire y en el 2000 la empresa TrizecHahn lo abandonó pero no se detuvo del todo y fruto de ese empeño fue la iniciativa que en 2005 daría lugar al rascacielos Torre Pelli -hoy Torre Sevilla- que se disputó el triunfo con otro más, la torre de Bernardo Fort-Brescia porque la otra torre, la de Alejandro Zaera, muy flamenca ella, fue desestimada antes. De todas formas, estas líneas están acompañadas por las tres.

“El proyecto de Pelli era de canon clásico. El de Fort-Brescia es estilizado y el más innovador. Destaca por su esbeltez. El de Zaera es el más estudiado, tanto tecnológica como técnicamente», opinaba el alcalde, Monteseirín. En el camino se quedaron los proyectos del japonés Isozaki y los franceses Valode & Pistre. La propuesta de Alejandro Zaera pretendía ajustarse al arraigo cultural andaluz. La torre que ha diseñado insinúa un traje de volantes y utiliza materiales tradicionales de la artesanía sevillana. «El edificio se cubrirá con una piel de cerámica vidriada de colores verde y blanco, como si fuera un patrón de un mosaico andaluz», explicaba Zaera, que señalaba la silueta como el elemento distintivo de su proyecto. El resto de concursantes también ha huido de los grandes muros de cristal habituales en los rascacielos. El rechazo al calor y la preocupación por el medio ambiente han sido las razones fundamentales de este planteamiento. «Nuestro edificio tiene un único lado de vidrio que mira al norte. Así, el sol entra sin crear una carga energética excesiva sobre el edificio», razonaba el peruano Bernardo Fort-Brescia. El proyecto de su estudio, Arquitectónica, presenta una gran ele que parte de la superficie, «como parte del entorno», según él mismo describía. Pelli planteaba construir una torre «delgada y angosta» con una planta elíptica, cuyo techo será fotovoltaico y cuyas paredes de cristal estarán protegidas por celosías de madera reciclada. «Es una torre simple, pero que no es estática. Parece un baile», explicaba el arquitecto -según El País -, que en la base del edificio ha proyectado una calle «sevillana», con «naranjos y plantas de jacarandá«, en la que irán ubicados los negocios. Pelli propone, además, construir un jardín sobre los edificios de las tiendas.

Como se puede deducir, la torre elegida fue la más baja de las tres. Por aquel tiempo, un alto dirigente de El Monte a quien reproché que no se hubiera elegido la más alta, me respondió: “Hemos elegido la más baja y fíjate la que se está formando, imagínate si nos decidimos por la más alta”.

Dice la periodista: “Una ley no escrita sostiene que ningún edificio de Sevilla puede ser más alto que la Giralda (97 metros). Ya no. Tres proyectos arquitectónicos compiten por la construcción de una torre que superará con creces la altura del antiguo alminar almohade. El rascacielos albergará la sede de Cajasol, la entidad resultante de la fusión de las dos cajas de ahorros de Sevilla (El Monte y San Fernando). Los proyectos que quedan en liza, del madrileño Alejandro Zaera, del argentino César Pelli y del peruano Bernardo Fort-Brescia, se someten desde ayer hasta hoy a examen. El proyecto de Pelli, el más sobrio, mide 178 metros. El de Zaera, de 187 metros, juega con el arraigo cultural en Sevilla (simula un traje de flamenca). La torre de Fort-Brescia es una gran ele de 216 metros”.

Como se ha dicho, Torre Sevilla se deriva del proyecto promovido por las cajas de ahorros El Monte y Caja San Fernando, que acordaron su fusión en diciembre de 2006 para formar la caja de ahorros Cajasol, que estaría operativa en 2007. ​ La caja se integró en marzo de 2012 en el banco Caixabank, ​ actual propietario de la torre. Entre 2015 y 2018 la torre se llenó de empresas, incluyendo un gran hotel en sus zonas más altas.

En la web https://hiretail.es/actualidad/se-proyectan-dos-rascacielos-mas-en-sevilla/, los días 27 y 28 de julio de 2021 tenía lugar este coloquio entre algunos de sus usuarios:

■ Hace unos meses salía en un periódico que había unos empresarios madrileños y de Dubái interesados en levantar dos torres alrededor de la torre Pelli, una de 100 y otra de 200, para oficinas y viviendas. Hoy en el abc se recoge la noticia y se da incluso nombres de empresarios y lo que costaría la operación, unos 400 millones para que la torre Pelli tenga dos nuevos hermanos. Apareciendo el nombre de Dubái no me creo nada, pero ojalá se hiciera y viéramos un clúster en la cartuja con estas tres torres, por no decir de 200 metros estaríamos hablando ya de palabras mayores, aunque Pelli tenga 180. A ver en que queda.

■ Esa noticia es una tonteria. Algo con lo que rellenar hueco en el periódico. Como mucho un empresario buscando subvenciones para ganarse unos euros , pero sin que se llegue a nada. El terreno de Triana , junto al Centro de salud , dudo que permita construir más allá de PB + 3 plantas . Y a lo mejor ni eso. Y la parcela de las banderas es de la Junta, no de ese señor. Así que lo dicho, todo un brindis al sol. Además, hay moratoria de construcciones en altura en nuestra ciudad. Dudo que nunca vea en vida la construcción de otro rascacielos en Sevilla, y desde luego no en la cartuja.

■ La verdad es que todo muy bonito, pero sabiendo lo que costó que saliese Torre Sevilla adelante, no sé, un milagro tendría que pasar para que estas torres salieran adelante. Pero vamos, que es todo bastante raro...

■ Más que un proyecto sólido pinta a una idea o propuesta que se ha lanzado como globo sonda, aunque no sé si podría haber un apoyo económico detrás. En todo caso parece que sin una modificación del PGOU será imposible, así que todo quedará en el tejado del Ayuntamiento.

En las webs que vengo citando una de sus noticias principales hacía referencia a que “Sevilla podría tener 3 rascacielos más (uno de ellos ya está en marcha)”, algo de lo que ya informaba Andrés N., el 14 de abril de 2022.