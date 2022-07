Miriam Echevarría: «Sevilla me ha tratado siempre muy bien, he sido una privilegiada»

Hoy, mi crónica –o lo que sea este género periodístico híbrido que utilizo los domingos- se convierte en entrevista a una científica asentada en Sevilla. Miriam Echevarría Irusta nació en San Félix, una comunidad venezolana que conforma, junto a Puerto Ordaz, Ciudad Guayana, en el estado Bolívar, al Oriente de Venezuela. De padre vasco y madre cántabra, heredó de su padre la inquietud por viajar y saber y de su madre la constancia en el trabajo y cierto carácter rotundo que aparece de cuando en vez en sus palabras y contrasta con su sonrisa abierta y su cara expresiva. Su padre se fue a Venezuela a buscarse la vida, se llevó a su madre y allí nació Miriam, catedrática de Fisiología en el Departamento de Fisiología Médica y Biofísica de la Universidad de Sevilla, investigadora y directora de un laboratorio en el IBiS (Instituto de Biomedicina de la Universidad de Sevilla). Llegó y se estableció en Sevilla en 1996, procedente de Nueva York. En Manhattan había estado investigando durante seis años.

De Venezuela a Sevilla, pasando por EEUU

Su vida ha sido muy itinerante. Nace en una ciudad no muy grande donde estudia en un colegio privado “de élite”, para luego trasladarse a Caracas, donde se licencia y se doctora en Biología en la Universidad Simón Bolívar, logra una beca y se marcha a investigar a San Francisco (Estados Unidos). Seis meses después se traslada a Nueva York y seis años más tarde a Sevilla, ¿era usted una niña bien, de las que se podía permitir todo eso o sobre todo se lo ha currado?

Venía de un hogar humilde, hija de dos inmigrantes muy trabajadores, que tenían clara la importancia de la educación para sus hijos, y eso es lo que quisieron hacer, mandarnos al mejor colegio de la Ciudad (colegio Loyola Gumilla) para que de ahí fuéramos a la universidad. Lo consiguieron, sus cuatro hijos hicieron carrera, y somos lo que ellos nunca fueron: educados en un colegio relevante y graduados de la Universidad.

¿Qué experiencias más destacadas extrae de su vida ahora que está usted a punto de llegar a las 60 primaveras? Y perdone que diga su edad, pero sé que me deja.

El ejemplo de vida de mis padres es una de las cosas a las que más importancia le doy. El ser hija de inmigrantes hizo que el hogar familiar tuviera mucha importancia y nos unió para hacernos fuertes. El deseo de aspirar a ser alguien en la vida, fruto de la educación y del trabajo personal, nos lo inculcaron siempre mis padres. Trabajar fue siempre un gran valor, así como esforzarse, ser fuerte. Los logros en el estudio fueron desde niña mi mayor satisfacción y fuente de orgullo personal y familiar. Como fui a un colegio privado, mis compañeros siempre tenían mejores zapatos deportivos que yo, hacían viajes al extranjero en sus vacaciones, vivían en la zona rica de la ciudad (Puerto Ordaz). Yo en cambio viví siempre del otro lado del rio (San Felix), pero mi mayor orgullo era ser siempre la número 1 de mi clase. Esa sensación de poder que se siente, fruto del estudio y del trabajo, me ha acompañado toda la vida y ha sido mi motor y gran fuente de satisfacción.

Estudiar en la Universidad Simón Bolívar, una de las universidades más prestigiosas del país, fue muy importante. Estudié Biología allí, hice mi tesis para licenciarme en el IVIC, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Allí conocí al Dr. Guillermo Whittembury, quien luego sería mi director de tesis doctoral. Me trasladé a vivir en el Instituto y descubrí que quería ser investigadora, y algún día ser sabia como mi director. Estoy en ciencias en gran parte gracias a él, fue mi mentor, mi maestro y quien me inculcó la pasión por la investigación.

Ir a Estados Unidos fue una etapa fundamental en mi carrera. Pasé por excelentes laboratorios, primero en San Francisco, UCSF; y luego en la Universidad de Cornell, Columbia, y SUNY, en Nueva York. Allí me di cuenta de que hacer investigación no sólo era trabajar mucho y aprender técnicas, sino que también era un negocio, una profesión. Había que buscarse la vida, el dinero, el contacto, destacar, y darse a conocer. Y tuve la gran suerte de estar allí, cuando se descubrió la primera Acuaporina (AQP1), proteína que forma canales para el paso de agua a través de la membrana de nuestras células; y conocer personalmente a su descubridor, Peter Agree, (Nobel en Química en 2003), con quien colaboré tiempo después.

Tras seis años en EEUU, venir a Sevilla fue un gran reto. Vine por razones personales, pero teniendo muy presente mi desarrollo profesional. Sevilla me ha tratado siempre muy bien, he sido una privilegiada. Me recibieron profesionales de altísima calidad por la ciencia que hacían y por su generosidad personal y quisiera destacar en este punto a tres profesores de la Universidad de Sevilla: la Dra. Ana Ilundaín, catedrática de Fisiología de la Facultad de Farmacia y los Dres. José López Barneo y Juan José Toledo Aral, ambos catedráticos de Fisiología, compañeros actuales en el Departamento de Fisiología Médica y Biofísica de la Universidad de Sevilla. Siempre me han ayudado y facilitaron mi entrada a la universidad y el poder trabajar en las líneas de trabajo que traía conmigo. Aquí formé una familia, tuve mis dos hijos que me han llenado de amor y realidad emocional; y luché por tener un laboratorio, que dirijo desde hace varios años, y desde el cual he tenido la suerte de ayudar en su formación a muchos jóvenes listos y trabajadores, algunos de ellos hijos académicos que siempre estarán en mi corazón.

¿Notó mucho el cambio de pasar desde Manhattan a Sevilla? Normalmente lo que quieren los investigadores es irse de Sevilla a Manhattan.

Por supuesto, el cambio fue tremendo. Pero tenía por delante un gran reto, empezar a ser investigadora independiente y desarrollar mis propias ideas y líneas de investigación, y había que trabajar todavía más que en Manhattan. Debo decir que me recibieron con los brazos abiertos, la Dra. Ana Ilundáin puso a mi disposición todo el dinero de su proyecto internacional y me esperaba con dos estudiantes para dirigirles las tesis. Fuimos comprando y montando todo lo necesario para hacer técnicas de Biologia Molecular, que era preciso desarrollar en el laboratorio de la Dra. Ilundáin, y pidiendo y buscando en los laboratorios vecinos del Departamento de Bioquimica, Microbiología, Botánica, en la Facultad de Farmacia, y de Genética y Biología Celular en la Facultad de Biología. En ellos logramos todo lo que nos fue haciendo falta para trabajar. Al cabo de tres años, salieron las primeras publicaciones en revistas especializadas de reconocido prestigio internacional. Fueron años de arduo trabajo, salíamos del laboratorio a las 11-12 de la noche, pero lo conseguimos, y lo recordamos con gran satisfacción todos los que formamos parte de este comienzo en Sevilla.

¿Qué hace una mujer como usted en una ciudad como ésta desde el punto de vista laboral? En palabras de siempre, ¿cómo es un día laborable para usted? ¿Puede compaginar su trabajo con su familia?

Soy Catedrática de Fisiología en la Universidad de Sevilla e Investigadora responsable de mi laboratorio en el Instituto de Biomedicina de Sevilla. Si me toca dar clases, pues salgo rumbo a la Facultad de Medicina, doy mi clase y de ahí me voy al laboratorio en el IBiS. Siempre que puedo me muevo en bicicleta, la ciudad es perfecta para ello. En el Instituto, me meto en mi despacho y me siento en el ordenador donde me paso todo el día. Interrumpo para un par de cafés y, más tarde, para comer, me cambio de silla en mi despacho por aquello de cambiar de aire [ríe]. Salgo de vez en cuando al laboratorio para hablar con mis estudiantes y gente que trabaja conmigo y así intercambiar instrucciones, ideas y alguna cosa del día a día, y vuelvo a mi escritorio para seguir haciendo las múltiples tareas que tenemos que hacer por la docencia o el trabajo de investigación. Hago pilates, tres veces en semana, y camino si puedo con alguna amiga o sola, siempre que no tenga que ir al super o alguna de estas cosas de casa. Hago algo de cenar, contemplo un poco a mi hijo Juan, y por el Whatsapp hablo con mi otro hijo, Simón, que está en Madrid, y con mis hermanos que están en Venezuela. Veo algo la televisión para relajarme, charlo con Cristina, mi asistenta doméstica y amiga, y me voy a la cama a una hora prudente.