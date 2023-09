Orden internacional de busca y captura al acusado de apuñalar a un camarero sevillano

La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha desestimado el recurso formulado por un varón de nacionalidad holandesa acusado de apuñalar presuntamente a un trabajador de un bar y causarle una "perforación y evisceración intestinal"; contra su decisión previa de emitir en su contra una orden nacional e internacional de búsqueda y captura, pues dicha instancia ha suspendido ya en dos ocasiones sendos señalamientos del juicio promovido sobre el caso, a cuenta de su incomparecencia.

En un auto emitido el pasado 4 de septiembre y recogido por Europa Press, la Sección Tercera de la Audiencia aborda un recurso de súplica de este varón, representado por el abogado Pedro Sobrino Ballesteros, contra un auto emitido por dicha instancia el pasado 12 de julio acordando "la busca, captura y detención" de este varón identificado como Lofti B., "librándose orden nacional e internacional de búsqueda y captura internacional con fines de extradición, inclusive la orden europea de detención y entrega, para el ejercicio de las acciones penales correspondientes".

En este recurso de súplica su, el inculpado justificaba su no comparecencia a juicio "por estar atravesando un periodo de inestabilidad psicológica severa por la que está siendo tratado en su país".

Pero el tribunal ha desestimado el recurso, considerando que lo esgrimido por el acusado "no es excusa suficiente" para no asistir al juicio, pues tal extremo "no le impide conocer el sentido y trascendencia de su situación procesal y su obligación de comparecer a juicio, sin que además haya aportado datos de su actual domicilio o lugar de residencia".

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, recogido por Europa Press, los hechos se remontan al 7 de junio de 2019, cuando el acusado, identificado como Lofti B., se encontraba en el bar La Bicicletería de la calle Feria, local del que fue expulsado "por consumir sustancias extrañas", supuestamente.