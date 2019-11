Sevilla pone freno a las casas de apuestas

El Pleno ha abordado tanto una pregunta de Adelante Sevilla sobre el asunto como una propuesta de PSOE, que finalmente ha sido aprobada por unanimidad.

La moción, ante la "inactividad" del Gobierno andaluz, después de que se rechazara una Proposición No de Ley (PNL) de PSOE en el Parlamento al respecto, recoge medidas como la modificación del PGOU para restringir a la implantación de salones de juego "por razones de interés general"; la restricción de publicidad de salones de juego y casas de apuestas on line en la vía pública y la red de transporte, así como el bloqueo del acceso a las webs de juego en línea desde las dependencias municipales.

También, aboga por ampliar los programas de prevención de drogodependencias del Ayuntamiento ante el aumento "alarmante" de casas de apuestas en el entorno de los centros escolares, a la par que urge a la Junta a poner en marcha una ley que evite el acceso de los menores a las casas de apuestas, aumentando las sanciones y los controles y que no las autorice a menos de 500 metros de un centro educativo, deportivo o de ocio para jóvenes, con una distancia no inferior a 250 metros entre distintas casas de apuestas.

También, pide a Junta una estrategia andaluza de prevención en escuelas y en ámbitos deportivos; mejorar las pasarelas de validación de las páginas on line para garantizar que las personas que juegan sean mayores de edad y que la RTVA no emita publicidad de juego on line, salones de juego o casas de apuestas. Al Estado se solicita una regulación de la publicidad del juego de azar y apuesta on line similar a la del tabaco y el alcohol e impulsar una Comisión Interministerial de Estudio y Control de las Buenas Prácticas.

El alcalde, Juan Espadas ha explicado que, "aunque el Ayuntamiento no concede las licencias, se necesitan modificaciones normativas para su mayor control" y explica que en 2019 ha habido siete solicitudes de implantación frente a 23 de 2018. Sin embargo, "eso no me tranquiliza", afirma, apuntando a la cercanía a los centros educativos y ante los juegos on line.

El concejal de Adelante Daniel González Rojas ha cuestionado al alcalde sobre este asunto y ha lamentado que el Ayuntamiento lleve "un año mirando a otro lado", el tiempo que hace que el Pleno ya aprobó una moción en similares términos. "No nos cuadra que el Ayuntamiento se inste en su moción igual que hizo hace un año. No sé si necesitan rabitos de pasas para acordarse o están intentando blanquear su inacción", advierte, incidiendo en que, sea como fuere, "hagan lo que sea cuanto antes porque es un problema y grave".

De su lado, el edil del PP José Luis García señala que se han perdido profesionales del servicio de adicciones y que "ha habido programas que han dejado de funcionar". "No sé si vienen un poco a limpiar sus conciencias para hacer las cosas que no están haciendo durante su legislatura. Todo esto podían haberlo hecho hace un año, porque contaban con el apoyo del pleno", añade.

Asimismo, el portavoz de Cs, Álvaro Pimentel, ve positiva la legislación pero considera que el Gobierno central es quien tendría que impulsar el cambio normativo al respecto, unificándola para todo el territorio, especialmente en el ámbito de la publicidad. Así, se ha abstenido al entender que "hay dudas legales en la materia".

Por último, la portavoz de Vox, Cristina Peláez, señala que para que "prevalezca la libertad de empresa se han de establecer límites claros, orientados a consecución del bien común, sin poner en riesgo a los menores". "No se trata de criminalizar las casas de apuestas", añade, tras pedir una legislación nacional que aborde el problema.