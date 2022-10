Un vino con... Iñaki Echeveste

Iñaki es un tipo generoso. Ese es el primer calificativo que se me pasa por la cabeza cuando me siento a escribir este artículo. Generoso en el más amplio sentido de la palabra. De fe inquebrantable, humildad eterna y sabios conocimientos de vida a pesar de su edad, basa su trabajo en la vocación de servicio a los demás, cosa que le emociona. Y es que, como decía mi padre, “ en servir a los demás está la grandeza de ser hombres ”.

Es aquí donde Iñaki empieza su formación junto al Grupo Lezama. Es aquí donde, esa generosidad de las que les hablo, empieza a desarrollarse y a forjar su futuro. Inicia prácticas en el Hotel Palafox, primer cinco estrellas de Aragón, a pocos minutos de su casa, y continúa su carrera profesional en Barcelona, Irlanda, Londres, Valladolid, Madrid, Canarias, Tenerife... rodeado de grandes profesionales de quienes aprendía y a quienes atendía. Porque atendiendo a grandes personas, también se aprende.

Mientras tomamos nuestro vino, salen a relucir nombres como Sergi Arola, Gordon Ramsey, Jaime Maestre, Ronaldinho, Tony Blair, Ricky Rubio, Madonna, Leonard Cohen... y la vocación de servicio aparece cada dos por tres. Incluso surge el famoso “somos damas y caballeros al servicio de damas y caballeros” del Ritz-Carlton, que tanto me motiva.

Después de unos años trabajando y compartiendo cartel con lo más granado del panorama profesional, la casualidad hace que el Padre Lezama se vuelva a cruzar en su vida, una noche cualquiera, en un programa de televisión. Esto hace que vuelva a la cabeza de Iñaki su época de formación y la dosis de sentimiento de pertenencia, mezclada con añoranza, que una entidad como la que fundara Don Luis imprime a sus alumnos.

Iñaki manda un correo electrónico al Padre Lezama donde le habla de su formación en Zaragoza y sus recuerdos con el grupo. No tarda en contestarle para quedar y tomar un café. Como les decía al principio del artículo, las grandes personas son grandes profesionales. He aquí un ejemplo: el Padre Lezama fue Premio Ondas en 1972. No hay mucho más que añadir. Después de ese café, Don Luis le encomienda la dirección de relaciones institucionales de la Fundación que no tarda en asumir y gestionar de manera magistral.

Y en 2018, sin saberlo Sevilla, nos toca la lotería. Iñaki Echeveste es trasladado a la capital hispalense como flamante director de la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla. Presumo, y lo digo así. Presumo de coincidir en nuestro primer acto público en octubre de ese año en una reunión de empresarios. Desde ese día, nos hemos cuidado, seguido y, en lo que a mí se refiere, admirado por su incansable labor docente al frente de la Escuela. Es un ejemplo a seguir. Lo dicho, grandes personas, grandes profesionales.