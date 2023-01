Un vino con... Melchor, Gaspar y Baltasar

Llegar hasta aquí no ha sido fácil, pero la ilusión que en estas fechas inunda nuestros corazones es capaz de hacer realidad cualquier locura. Estoy en el palacio. Es impresionante. Me acerco hasta la entrada y golpeo una especie de martillo macizo y dorado que cuelga del portón a modo de llamador. En breves segundos, me abre la puerta un chico joven vestido con una túnica que le llegaba a los tobillos. El ruido es ensordecedor. Un trasiego incesante de ayudantes se adivina detrás de él. Me presento, me dice que me están esperando y me invita a pasar. Es inmenso. Eso es lo primero que pienso al atravesar la imponente puerta de madera, decorada con motivos navideños como no podía ser de otra forma. Hay cientos de beduinos trabajando, de un lado para otro, cargando con juguetes, otros con papel de regalo, incluso veo en una esquina a uno preparando chocolate caliente para todos junto a una mesa llena de turrones, mazapanes y mantecados. El olor es una delicia. Huele a Navidad. Todo parece una especie de locura, pero coordinada. No sé si me explico. Las risas de todos mientras trabajan duro hace que la felicidad plena esté en el ambiente, pero con algo de tensión por lo que está por venir en estos días. No se puede dejar nada al azar. Me recuerda mucho a la cocina de un restaurante uno de esos días importantes donde el servicio tiene que salir impecable. Eso pienso mientras persigo a mi amable paje que me lleva hasta una sala contigua donde el ruido de tantísima gente trabajando casi no se escucha. Me ofrece una taza del chocolate que estaban preparando y le digo que sí, lógicamente. Me disculparán si hoy cambio vino por chocolate, pero la ocasión lo merece. La sala está llena de libros. Es una especie de biblioteca. También hay un piano que tiene pinta de tener ya sus años, un telescopio no mucho más moderno cerca de la ventana, que permanece cerrada para no dejar entrar el frío que, créanme si les digo, a pesar de la época del año, no noto. Me trae el chocolate humeante y mientras no puedo dejar de mirar a todos lados con la boca abierta, taza en mano, me dirijo hasta la impresionante chimenea que preside el salón. Nunca había visto una tan grande. Sobre ella, cientos, miles, millones de cuadros con fotos de niños y niñas de todas las edades. Es entonces cuando escucho una voz profunda que dice “son nuestros clientes”. Me giro sobresaltado y allí estaban mis invitados de este domingo con quienes pensaba compartir un vino y que, al final, será un cacao calentito que, por cierto, estaba riquísimo. «No les llames así«, le dice Gaspar a Melchor. “Discúlpale, son cosas de la edad” me dice esbozando una sonrisa. Mi cara debía ser un poema. Todos mis músculos se habían quedado paralizados. Tenía frente a mí a los tres Reyes Magos. Melchor, Gaspar y Baltasar delante de mis narices. Imaginen. Capas de terciopelo hasta el suelo, cuellos de pelo y sus coronas. Vamos, como siempre les imaginé. «¿Nos sentamos? No tenemos demasiado tiempo. Estos días aquí son complicados. Disculpa el caos que has vivido, pero es lo normal de esta casa en estas fechas. No podemos defraudar a los niños que nos esperan esta semana. Es una enorme responsabilidad. Una tradición que no podemos perder».