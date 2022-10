Verema Sevilla, un mundo de vinos

El evento celebrado el pasado lunes 3 de octubre se dividió en dos sesiones, de mañana y de tarde, y ha contado este año con cuatro catas formativas. La primera, de la D.O. Valencia con Chema G. de la Cuadra, Director Técnico de la Denominación de Origen Valencia como ponente; las Bodegas Toro Albalá con Cristina Osuna, Directora Técnica y enóloga de Bodegas Toro Albalá cerró las catas de la sesión de mañana; La D.O. Campo de Borja comenzó el turno de tarde con José Ignacio Gracia López, Director y Secretario Técnico de la DO Campo de Borja, ingeniero agrícola, Máster en Viticultura y Enología y actualmente estudiando Diploma de WSET; y finalizó la D.O. Ribera del Duero con Alberto Tobes, Director Técnico de Ensayo y Experimentación de la DO Ribera del Duero, donde dio a conocer los vinos de la zona, la historia de la denominación y su trayectoria desde que fue fundada en los años ochenta, ante un salón repleto de profesionales.

Altanza, Al Zagal, Bodegas Akcardet, Bodegas Amaren, Bodegas Calvente, Bodegas Campestral, Bodegas D. Mateos, Bodegas Fernández Herrero, Dominio de Cair, la DOP Granada, Finca Moncloa, Gil Family States, Huerto de la Condesa, Marqués de Casa Pariñas, M. Chapoutier, Península Vinicultores, Pernod Ricard o Arinzano son tan solo un ejemplo de lo que pudimos encontrar en este lujoso hotel del centro de la ciudad.