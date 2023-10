Nadiuska, la “sex symbol” que terminó en el infierno

De ser la mayor estrella del cine español de destape, una “sex symbol” de la España de los 70, Nadiuska cayó al infierno de la soledad y la pobreza, un viaje que hizo de la mano de la peor cara de la industria del cine y que recorre una serie de tres capítulos dirigida por Valeria Vegas y producida por Atresmedia TV.

“La historia de Nadia es la historia de un país, la historia de una industria, la del cine, que no debería volver a repetirse”, concluye en la serie documental su directora, que esta semana ha presentado “El enigma Nadiuska” en el South International Series Festival de Cádiz antes de su estreno, el próximo día 29.

La serie no cuenta con el testimonio de Nadiuska, que desde hace 20 años vive en un centro psiquiátrico, aislada del mundo que tanto daño le hizo.

Pero sí, entre otros, con el de muchas actrices del cine de destape de la época que vivieron en sus carnes la crueldad y el machismo con los que la sociedad y la industria cinematográfica de la época trataba a estas mujeres que tuvieron el valor de desnudarse delante de la cámara.

“Fueron unas pioneras. Gracias a ellas, décadas después se pudo ver con naturalidad en el cine desnudos de actrices como Maribel Verdú o Penélope Cruz”, explica a EFE Valeria Vegas, autora de libros como “Grandes actrices del cine español” o “¡Digo! Ni puta ni santa. Las memorias de La Veneno”, en las que se basó la serie.

De entre todas aquellas pioneras de los 70, Nadiuska fue la mayor estrella. Su exótica belleza la convirtió en la “sex simbol” de la época. Rodó 30 películas en menos de diez años. Fue la actriz mejor pagada (más de un millón de pesetas por filme), la mujer más fotografiada y la más deseada. “Era la mujer con la que cualquier españolito soñaba tener una aventura”, dice uno de los muchos testimonios que participan en este serie.

Pero tuvo dificultades para que se apreciara su talento como actriz, del que dejó pruebas, por ejemplo cuando interpretó a la madre de un Conan niño que interpretó Jorge Sanz en “Conan el Bárbaro”. “No habla, actúa solo con la mirada, interpretando a una madre sufriendo”, recuerda la directora.

“No estaba loca, la volvieron loca”, “se aprovecharon vilmente de ella”, son algunos de los comentarios que hacen en la serie personas que conocieron en aquel tiempo a una Nadiuska que también se topó con los celos de actrices españolas que criticaban y denunciaban que una extranjera (nació en Schierling, Alemania, hace 71 años) tuviera más trabajo que ellas.

La serie cuenta cómo su declive comenzó cuando dejó de decir “sí” a todo lo que reclamaba el todopoderoso mánager Damián Rabal. “Igual que la hizo subir, la hizo bajar”, cuenta uno de los testimonios de la serie.

“Nadiuska siempre se aferró a seguir esperando el teléfono” y, después, “tuvo malas compañías que la usaron” cuando trató de emprender algún negoció y perdió todos sus bienes, explica la directora, que retrata a una mujer sin familia en España y que, pese a ser un mito, era insegura y frágil.

“Yo descubrí a Nadiuska en esa otra etapa de su vida. Cuando en el 99 salió en las noticias porque la habían desahuciado. Yo tenía 14 años y vi a mi madre conmocionada, compungida, preguntándose cómo podía haber llegado a eso. Levanté la mirada y me impresionó, era como la doble de Sofía Loren”, cuenta Valeria Vegas.

Detrás de su declive “no hay drogas y alcohol”, como puede haber en el de otras estrellas. “Es una historia de una industria que te devora, de malas compañías y de malos amores. Es una de estas historias en las que hay mucho para reflexionar, para que la historia no se repita”, añade.

No sabe si Nadia verá esta serie. “Ella ha puesto una barrera. Hay una parte de elección y hay que respetarlo. De alguna manera ha alcanzado una vida normal. No me gustaría que se le removiera el pasado”, dice la directora.