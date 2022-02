Carteles de Sevilla: Morante en el foco

Los carteles de la Feria de Abril ya están redondeados y no variarán demasiado, previsiblemente, de los que publica el portal especializado Mundotoro. La empresa Pagés, que dará oficialidad a estas combinaciones el próximo miércoles, ya tiene a punto de horno la suma de toros y toreros destinada a rescatar la ansiada normalidad después de dos años de excepcionalidad. La Feria de Abril de 2020 llegó a anunciarse pero no pudo celebrarse. Y la atípica temporada preparada para la primavera de 2021 tuvo que trasladarse piedra a piedra al último otoño recuperando el pulso taurino de una plaza que marca, con Madrid, el ritmo de la temporada y dora la vitola de los toreros. Todo vuelve a su lugar...

Ya era sabido: las seis tardes que ha ajustado Morante -repartidas entre la corrida de Resurrección, las tres del ciclo continuado y las dos de San Miguel- vertebran el argumento principal de un abono en el que, salvando el caso concreto del diestro de La Puebla, nadie supera los tres contratos. Son los que habrían firmado Ortega, Roca, Aguado, Manzanares y El Juli. Podría ser una cifra adecuada para determinados matadores pero se antoja cicatera en algunos casos concretos, en especial con los nuevos valores sevillanos, renovados polos ‘devocionales’ de la afición baratillera que, con el propio Morante, forman un nuevo trío de tenores que ya ha hecho fortuna en la planificación de muchas ferias. ¿Por qué no se han prodigado más? ¿Es una estrategia de la empresa? ¿Una decisión de los propios toreros? El miércoles lo sabremos.

Los tres forman el cartel del Domingo de Resurrección que es, con mucho, el más rematado de las combinaciones que presentará en los próximos días Ramón Valencia. Podemos hablar de unos carteles más o menos ‘abiertos’ que dan entrada a otros toreros jóvenes aún por ver o remirar en la plaza de la Maestranza. La crema del escalafón está presente en Sevilla pero, a la vez, las combinaciones pecan de una definitiva redondez en su tramo fuerte. A estas alturas no se puede obviar la acumulación de trienios de algunas figuras que no son inmunes al desgaste del toro, el tiempo y la atención del público. Y de muestra dos botones: el crédito concedido a los viejos roqueros –léase El Juli o Manzanares- ya no se corresponde con la ilusión que despiertan en los aficionados. Es un poner: los tres contratos previstos para el madrileño en el ciclo continuado contrastan con el único compromiso que, previsiblemente, cumplirán los nombrados Ortega y Aguado que dosificarán su presencia entre el Domingo de Pascua, los farolillos y la feria de San Miguel. Resulta poco, ¿no?

Hay más novedades dignas de mención, como esa sorpresiva encerrona de Manuel Escribano, que pondrá toda la carne en el asador de sus ‘miuras’ o la reinterpretación de la corrida dominical, la del 24 de abril, que sirve de nexo entre Resurrección y la feria. Se ha organizado como una pasarela de oportunidades para la ancha baraja de toreros sevillanos que, de otra forma, habrían tenido difícil encaje en el actual esquema del ciclo sevillano. En cualquier caso, Valencia sí ha dado esa ‘chance’ a otros toreros de la cantera, aún con breve recorrido, como Alfonso Cadaval y le ha echado la alfombra roja a un futurible como Tomás Rufo, que aún está por ver en Sevilla. Valencia le ha dado trato de figura al pupilo de la casa Lozano, incluido en dos carteles de campanillas a repartir entre primavera y otoño. Es la misma cifra de corridas de torearán Urdiales o Emilio de Justo; también Daniel Luque, Ginés Marín y Miguel Ángel Perera que repite con los mismos ‘victorinos’ que ya habrá estoqueado en Castellón. Las comparaciones son inevitables.

¿Qué más podemos echar en falta? Posiblemente una tercera tarde para Urdiales; otra para Emilio de Justo que fue, no se olvide, el autor de la faena más completa y maciza –por trascendencia y emoción le ganó Morante- de la pasada Feria de San Miguel. No faltan las habituales concesiones a la fontanería taurina –léase El Fandi- o la llamativa ausencia del rejoneador Diego Ventura, indiscutible número uno de la especialidad, que sigue sin encontrar un punto de encuentro con la empresa Pagés que suele tirar por la calle de en medio en cuestiones ecuestres. Anoten hasta tres corridas propiedad de Juan Pedro Domecq y la inclusión de dos toreros emergentes y una alternativa para aligerar el peso de San Miguel; habrá otra –la de Manuel Perera- en primavera. Hay más ausentes: en el caso de Talavante, no se ha aceptado su petición de torear en otoño sin pasar por la palestra abrileña después de haber amarrado en exclusiva su reaparición en Madrid. De Tomás nada se espera. El miércoles saldremos de dudas, si es que las hay...

A falta de confirmación oficial, los carteles que presentará la empresa Pagés el próximo 23 de febrero no diferirán mucho de las siguientes combinaciones de toros y toreros, avanzadas por www.mundotoro.com :

17 de abril, Domingo de Resurrección. Toros de Juan Pedro Domecq para Morante de la Puebla, Juan Ortega y Pablo Aguado

24 de abril, domingo. Toros de Virgen María para Oliva Soto, Esaú Fernández, Javier Jiménez, Borja Jiménez, Lama de Góngora y Ángel Jiménez

1 de mayo, domingo. Corrida de rejones. Toros de San Pelayo para Pablo Hermoso de Mendoza, Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza

Toros de Santiago Domecq para José Garrido, Joaquín Galdós y Alfonso Cadaval

Toros de Torrestrella para Morante de la Puebla, Julián López ‘El Juli’ y la alternativa de Manuel Perera

Toros de Garcigrande para El Juli, José María Manzanares y Pablo Aguado

Toros de Núñez del Cuvillo para Morante de la Puebla, Juan Ortega y Roca Rey

Toros de Victorino Martín para Antonio Ferrera, Miguel Ángel Perera y Emilio de Justo

Toros de Victoriano del Río para El Juli, Roca Rey y Tomás Rufo

Toros de Hermanos García Jiménez para Diego Urdiales, Emilio de Justo y Cayetano

Toros de Jandilla para Morante de la Puebla, Diego Urdiales y José María Manzanares

Toros de El Parralejo para El Fandi, Miguel Ángel Perera y Daniel Luque

Toros de Parladé para Daniel Luque, Ginés Marín y Álvaro Lorenzo

Toros de Miura para Manuel Escribano, que actuará en solitario

San Miguel

Toros de Hermanos García Jiménez para Morante de la Puebla, Juan Ortega y Tomás Rufo.

Toros de Juan Pedro Domecq para Morante de la Puebla, Ginés Marín y Pablo Aguado.

Toros de Victoriano del Río para José María Manzanares, Roca Rey y la posible alternativa de Calerito.

A estas combinaciones hay que sumarle las habituales novilladas picadas de abono y el tradicional ciclo de promoción de los jueves de julio.