Coronavirus: La temporada taurina sevillana podría reducirse a una semana de toros en San Miguel

“No hay otra; yo podría plantarme en el terreno de lo lógico. Y lo lógico es que si la Feria coincide con San Miguel –del 19 al 26-, si se oficializara, yo lo oficializaría también ” ha recalcado el empresario abundando en un dato: “Lo que no podemos es ir unos fuera de juego de otros”. A partir de ahí ha explicado que los planes de Pagés pasan por ampliar la feria de San Miguel, que en estos momentos está reducida a dos corridas de toros y una novillada con picadores. “No sería como la Feria de Abril, sería una cosa menor, pero no lo dejaría en esas dos corridas y una novillada . Podría ser una semana completa aproximadamente ... pero todo eso hay que darle oficialidad. Hay que tener en cuenta que en 24 horas se está corrigiendo lo anterior. Todo el mundo está saltando, hablando, diciendo... y todas esas cosas hay que ordenarlas adecuadamente” ha sentenciado el empresario cifrando cualquier decisión a esa reunión pendiente con el alcalde Juan Espadas.

Esos planes de Valencia –ya lo hemos comentado- pasarían por suprimir el resto de la temporada en la plaza de la Maestranza para tratar de paliar en la medida de lo posible el precipicio económico al que se encuentra abocada la empresa Pagés en estos momentos. “No, no tengo nada claro y no sabemos cuándo va a terminar desgracia de este virus. La empresa ya ha asumido unas pérdidas muy fuertes hasta el día de hoy con la suspensión y una vez lanzada toda la publicidad, todos los costos que ha habido...” ha reflexionado Ramón Valencia volviendo a incidir en la intención principal: “La única idea es hacer un San Miguel más potente y poco más porque si no el tema es económicamente inasumible. Es ir a pérdidas seguro y máxime sin un abono. Y no se sabe cuándo se puede vender absolutamente nada. En este caso todo pasa por San Miguel”, ha remachado.

El serial taurino tenía que comenzar el próximo 12 de abril, Domingo de Resurrección, con un cartel que reunía los nombres de Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y Andrés Roca Rey para estoquear un encierro de Garcigrande. Una semana después, el día 19, estaba prevista la celebración de una corrida de intermedio antes del inicio del ciclo continuado –el 22 de abril- que tenía que haberse prolongado hasta el día 3 de mayo con la tradicional corrida de Miura. A ese grueso de la campaña le seguían las seis novilladas picadas a celebrar entre los meses de mayo y junio; los cuatro festejos de promoción de julio y la novillada picada y las dos corridas de toros de San Miguel, entre los días 25 y 27 de septiembre. Todo eso ya es papel mojado. El único clavo al que agarrarse hoy por hoy es a esa hipotética semana de toros en la que pretende trabajar la empresa Pagés cuando certifique los planes municipales de trasladar el ciclo festivo al mes de septiembre.