De las ganaderías de la temporada 2023 al abolicionismo

El otoño toma forma –por fin- en los amaneceres frescos y los atardeceres apresurados. Se ha hecho esperar, no sabemos si es a lomos de ese cacareado cambio climático que regocija a la progresía o por una mera cuestión de ciclos climatológicos. No nos metemos ahí. El caso es que al campo le está costando tomar el verdor que otros años ya lo habría convertido en tapete multiplicando gastos y preocupaciones en un gremio, el del mundo del agro en general y el de los ganaderos de bravo en particular, al que habría que erigir un monumento. Pero todo sigue su curso, marcando los tiempos de los ciclos vitales: las corridas que saltarán a los ruedos en la próxima campaña ya pastan en los cerrados de saca mientras las eralas aguardan a ser tentadas, los becerros a ser herrados y los toreros hacen cuentas y recuentas del año que está a punto de expirar pensando en los muchos retos del que vendrá.

Fue un proceso que no difiere demasiado del que se está viviendo en tierras americanas... Ahí está el caso de la grandiosa plaza de la localidad venezolana de Valencia, la segunda más grande del mundo. Después de varios años de abandono será rehabilitada... como centro multiusos en los que no tendrán cabida los espectáculos taurinos ¿Y qué pasa en México? La Monumental del D.F. no está ni se la espera. El relato oficial habla de la prohibición de un juez que invoca no sé cuántos principios constitucionales pero detrás de la drástica medida –que roza la prevaricación pura y dura- podrían esconderse otros intereses en los que es mejor no entrar. Dejarían en muy mal lugar al sector. En cualquier caso, la clausura del vetusto embudo de Insurgentes –fue construido en plena explosión del manoletismo- podría tener consecuencias funestas para el toreo azteca que hace tiempo vive otras crisis internas –un toro desfasado, falta de figuras con auténtico tirón, crisis de público- que podrían sumarse a la alargada sombra del abolicionismo. Cuidado...

Pero no todo son malas noticias: el toreo sí ha ganado la batalla en Colombia por ahora, un hermoso país gobernado por un antiguo guerrillero que, por lo visto, hace ascos a la tauromaquia. La tentativa abolicionista ha sido frenada en la Cámara de Representantes por el estrecho margen de tres votos. En el debate jugó un papel determinante la intervención de César Rincón, la figura más grande que ha dado el país hermano. La victoria fue ajustada. Cuidado... El caso es que en todos casos cuecen habas. Ahí está la idealizada Francia, que tampoco se va a librar del debate correspondiente en su Asamblea Nacional. Un tal Aymeric Caron, ecologista radical, ha logrado ‘colar’ un asunto que no tiene visos de prosperar pero vuelve a convertirse en amenaza. Es una lluvia fina que sigue calando mientras el sector sigue esperando que vengan de fuera a sacarles las castañas del fuego,