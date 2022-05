Dos orejas olvidables y una que se quedó sin cortar

Y hablando de Luque. Hay que resaltar que algunos buenos aficionados tuvieron el sentido y la sensibilidad de arrancar una ovación tras romperse el paseíllo para recordar que volvía al coso sevillano después de abrir la Puerta del Príncipe y con una fuerte y dolorosa paliza en el cuerpo. Pero es que hay que ver lo que ha cambiado el toreo... Ese ‘portazo’ no fue suficiente para animar al gran público a llenar los escaños del coso del Baratillo . El toreo y su eco carecen de retorno en la sociedad de la hipercomunicación. Alguien que sabe de esto daba en la clave al comentar el asunto: “La gente sólo quiere a la grandes estrellas en cualquier espectáculo...” Ni más ni menos.

Si se la iba a cortar Álvaro Lorenzo al quinto. Pero antes había toreado a un segundo de mejor lado izquierdo que derecho en un larguísimo trasteo en el que, más allá de algún natural estimable, no se terminó de concretar nada. El trofeo se lo iba a llevar, precisamente, del toro de mejor condición del envío de Juan Pedro Domecq. Se había despitorrado de salida, rematando en un burladero. Mantuvo ese brío viniéndose de largo en el primer cite sin que el matador toledano, siempre animoso, terminara de afinarse por completo con una embestida más que aprovechable que siempre anduvo por delante del planteamiento del matador. Toreó por un lado, por otro y la gente andaba contenta. No faltaron las bernardinas de ordenanza antes de agarrar una estocada corta y caída. La oreja no hará historia.

Tampoco pasará a los anales el trofeo que obtuvo Ginés Marín del manso y geniudo sexto, un animal que escondía esa importancia que propiciaba grandes faenas, no sé si en otro tiempo. El trasteo del matador extremeño fue animoso pero de muleta volada y pases demasiado destemplados por más que la parroquia, que ya se había quitado los chubasqueros, anduviera por agradar. El toro marcó sus querencias y allí que se fue el torero sin llegar a rentabilizar del todo el emocionante punto de violencia que tenía la embestida. No faltó el fandango inevitable y la ración de bernardinas. La espada entró; le dieron otra oreja. La memoria es flaca con la insulsa lidia y muerte del tercero, otro toro desrazado y flojo que dio la media del encierro de Juan Pedro Domecq.