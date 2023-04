Ginés Marín se suma a la fiesta

Este santo no tuvo octava. El milagro morantista –revelado en la tarde mágica del pasado miércoles- no pudo repetirse en este sábado de fuegos que se vivió con aire de pescado vendido. A estas alturas pesa la feria y se cuentan, uno a uno, los grandes acontecimientos de un ciclo que aún tiene dos citas de cierta altura, incluyendo el esperado debut de los toros de La Quinta. Pero, para qué vamos a negarlo, el personal había acudido a la plaza de la Maestranza a intentar reeditar un acontecimiento que no sabremos si algún día tendrá par.