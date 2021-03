La Fundación del Toro de Lidia sale al rescate de las bases del toreo

El auditorio del Museo Reina Sofía acogió este jueves el acto de presentación de las cuentas de la llamada Gira de Reconstrucción, ese proyecto de 21 festejos emitidos en por el Canal Toros de Movistar+, que tenía el objetivo relanzar el sector en un año que estuvo a punto de pasar en blanco y abonar el terreno para relanzar las bases del toreo. El empresario Óscar Chopera, que compareció en representación de ANOET; Borja Cardelús, director de la Fundación del Toro de Lidia; Victorino Martín, presidente de la FTL y miembro del Comité de Crisis; y el matador de toros José María Manzanares, fueron los encargados de desvelar el resultado de la gira y las acciones que se emprenderán con el beneficio obtenido.

Chopera anunció que el beneficio generado por esta iniciativa asciende a 813.452,33 €. El empresario vasco subrayo la generosidad de todos los actuantes y destacó que se trataba de “un día histórico” para la tauromaquia. “Presentamos, por primera vez, el fruto logrado con el esfuerzo de todos y su destino, que no es otro que trabajar por el futuro”, recalcó Chopera antes de dar paso a Borja Cardelús, encargado de desvelar el destino de los fondos obtenidos en los festejos de la Gira, que no ha dejado de ser la primera fase del proyecto de reconstrucción que comienza ahora. ¿Dónde y cómo va a invertir los beneficios el sector taurino? El destino no es otro que la creación de la Liga Nacional de Novilladas, “un proyecto sostenible, de futuro”, según señaló el director de la FTL y que se inicia con cuatro circuitos a celebrar en los escenarios taurinos más vulnerables actualmente. La iniciativa estará dividida en los circuitos del Norte, Mediterráneo, Castilla y León y Andalucía. Se trata de cuatro competiciones en las que participarán 36 novilleros en 22 novilladas picadas. “En las próximas fechas anunciaremos una ampliación tanto de estos circuitos como otros de nueva creación, si bien esto es lo que se sufragará con cargo al Fondo de Reconstrucción”, explicó el director de la FTL.