La pasmosa quietud de David de Miranda impacta en el festival del Rocío

No es un asunto de antes de ayer. El dato lo desvelaba, días atrás, el impagable investigador taurino sevillano Luis Rufino. En 1879 ya se había celebrado en este mismo lugar, en otra plaza, un festejo a beneficio de la incipiente hermandad rociera de la capital choquera. Han pasado 144 años y aunque todo ha cambiado, todo sigue igual...

Y al fin salió el primero... Era para el jinete onubense Andrés Romero. Sintió el calor de los suyos gracias a una entregada y trepidante actuación ante un bravito pero claudicante ejemplar de La Rosaleda en la que no se guardó nada en los bolsillos del marsellés. El colofón de su lidia fue la emocionante 'pega' de los forcados portugueses antes de que Romero tomara las cortas y el rejón definitivo, que cayó regulín. El palco se agarró al acero; no hubo trofeo.

Pero el lío era pie a tierra: Morante, tocado con un deslumbrante y alto fieltro zaíno y protegido por unos flamantes zahones engrasados, paró al bonito torete de Pereda con un puñado de lances que tuvieron sabor a Edad de Plata. Los del quite tuvieron aún más cadencia y la media, recogida y a pies juntos, fue un sencillo tratado de gracia. El animal no estaba sobrado de brío pero el diestro de La Puebla se reunió con él en una redonda y precisa tanda diestra. Lástima que al bicho le faltara continuidad, ritmo, un poquito de clase... No había dado para más aunque, eso sí, lo despenó de una contundente estocada que validó el trofeo.