Marco Pérez por la Puerta del Príncipe

El tiempo y la historia dirá si este 12 de octubre contemplamos la génesis de una gran figura. A lo mejor se lo podemos contar un día a nuestros nietos pero el toreo es un camino largo y sinuoso. Eso sí: nada ni nadie quitará a Marco Pérez la gloria de rendir la plaza de la Maestranza en esta hermosa tarde del día del Pilar de mantones y estampas del Señor que bendecían los programas de mano. Guarden las entradas por si acaso; no derroten la memoria... El impacto Marco lo iba a llenar todo desde que el chico, culminada la hipotética ‘parte seria’, tiró de dominio del tiempo y de la escena y se marchó a portagayola. Recibió de hinojos al becerrote de Jandilla que habían preparado para su debut en la plaza de la Maestranza y comenzó el clamor. La larga salió limpia, también un farol posterior y los lances trepidantes que, mientras las palmas echaban humo, hicieron arrancar la música.

A partir de ahí se hizo el amo de la plaza, de la gente, del festejo... Los tendidos volvieron a convertirse en un nuevo clamor cuando se echó el capote a la espalda para trazar un impávido quite por gaoneras. Ya no hubo descanso. Brindó a su madre, presente en una barrera, y se puso a torear con un asombroso y natural desparpajo que une a su menudez corporal. Toda su faena fue una auténtica apoteosis, sumando su capacidad de resolución a una impresionante puesta en escena, al sentido del temple, la variedad de las suertes, la capacidad de entrar y salir del toro e hilvanar las series con la clarividencia de un elegido. Marco Pérez volvió del revés el coso del Baratillo aunque tuvo que refrendar con un descabello una estocada defectuosa. No fue impedimento para que cortara el rabo que toda la plaza –abarrotada hasta la bandera- pidió con impresionante entusiasmo. Era el tercer trofeo que marcaba la diferencia y le abría de par en par la Puerta del Príncipe. Le llevaron a hombros hasta el hotel por las calles del Arenal sevillano.