Morante toca el cielo y Roca entreabre la puerta

El diestro de La Puebla apareció con un vestido recamado de alamares y cargado de oro, muy en el aire de los ternos de los años 30. Esa torería ancestral iba a presidir toda su labor desde que se abriera de capa cuajándole sensacionales lances a un primero derrengado de atrás . El pésimo papel del piquero –le zurró mucho y mal- sólo iba a servir para terminar de estropear una embestida claudicante y espesa con la que Morante, torerísimo en todo lo que hizo, no se dio más coba de la necesaria. Hizo muy bien.

Pero el milagro estaba por llegar. Fue con un cuarto abantote al que supo recoger de salida con sobria eficacia. En el quite le enjaretó un mazo de verónicas de excepcional ritmo y cadencia que remató con una buena media. Entró por chicuelinas Ortega y después de banderillas Morante se fue a la raya, delante del cuatro, para destocarse con elegante ademán y brindar a su plaza . La montera quedó a sus pies y citó con el ‘cartucho de pescao’, casi en el mismo sitio en el que recibió una cornada que le cambió la vida hace ya muchos años . El muletazo, con el toro cruzado, salió de aquella manera pero es que Morante se puso a torear al ralentí con la mano izquierda antes de que el animal se distrajera con la montera.

A partir de ahí empezó a brotar esa sinfonía primaveral que olía y sabía a la mejor Sevilla, al toreo eterno, a la más bella expresión regionalista en esa hora mágica –se acercaba el lubricán- que precede al crepúsculo. La plaza era un grito, una emoción compartida enhebrada con la definitiva madurez de uno de los toreros de nuestra vida, de uno de los mejores que ha habido en la historia. No, no se puede torear más despacio, con más sencillo trazo pero revelando tantos registros y una belleza que trasciende del propio molde del toreo para convertirse en arte mayor. ¿Quieren que nos pongamos a contar muletazos? Pues llamen a un contable porque el asunto no puede ir por ahí. Nos había vuelto locos por ambas manos, deteniendo el tiempo en cada embroque frente a una embestida que, por bondadosa, acabó rajada. Morante aceptó la querencia del animal y terminó de darle fiesta en las tablas con el bicho cada vez más acobardado y rebrincado. Le iba a dar todas las ventajas en la estocada que fue más efectiva que redonda.¡Qué más daba! La plaza de Sevilla que yo conocía le habría pedido el rabo. Le dieron una oreja de la que nadie se acuerda. Y qué más da...