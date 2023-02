Ramón Valencia: «La de Sevilla es la Feria...»

Los carteles, que ya eran conocidos, ya están en la calle. Ramón Valencia ha dado rango oficial a unas combinaciones de toros y toreros que darán contenido taurino a la Feria de Abril anunciando a la flor y nata del escalafón por más que se echen en falta un cortísimo puñado de nombres que se habían dado por hechos. ¿Están todos los que son? Casi todos. ¿Son todos los que están? Ahí hay más dudas... aunque la calidad del grueso de las combinaciones sí es indudable, tal y como ha insistido el propio empresario en una concurridísima rueda de prensa en la que ha estado acompañado de su hijo, Ramón Valencia Canorea, que va tomando peso específico en la fachada de la empresa.

“Son unos carteles de lujo, a la altura de lo que merece esta plaza” anunció un satisfecho empresario antes de señalar el aumento de un festejo con respecto a la programación del año anterior presumiendo de “compromiso con la tauromaquia”. Valencia habló de “una combinación equilibrada de figuras, triunfadores y toreros emergentes” antes de recalcar el papel determinante de Morante que, con seis contratos rubricados, es la base indiscutible de las combinaciones presentadas este jueves de precuaresma en el Salón de los Carteles de la plaza de la Maestranza. El gerente de Pagés, además, destacó que el inicio de la temporada particular del diestro de La Puebla será en la tarde del Domingo de Resurrección.

Hubo tiempo de recordar las novedades ganaderas –El Torero, La Quinta o Fermín Bohórquez con una corrida a pie- además de resaltar la vuelta de Diego Ventura, alternando con Guillermo Hermoso de Mendoza, tras algunos años de desencuentro con la empresa. Don Ramón también habló del refuerzo de la feria de San Miguel siguiendo el esquema del año pasado y destacó la presencia de los novilleros “con más argumentos”, incluyendo la final del Circuito de Novilladas de Andalucía incluida en el tramo de festejos menores.

Nueva plataforma televisiva

“La de Sevilla este año es la Feria”, enfatizó Ramón Valencia; “la feria por antonomasia, una referencia para las ferias de la temporada y eso es un motivo de satisfacción” insistió el empresario antes de confirmar lo que todo el mundo sabía: el acuerdo con la plataforma OneToro que retransmitirá las corridas de toros de la Feria de Abril y San Miguel en las tres próximas temporadas a través de Mundotoro-TV, dejando atrás la etapa con Movistar Plus a la que agradeció los servicios prestados. “Creemos que ellos aportan una nueva forma de difundir la tauromaquia y por tanto esto es una apuesta por la modernidad y el futuro”, apreció Valencia.

“Algo ha debido de ocurrir en las negociaciones a lo largo de estos diez años, y no creo que haya sido por nuestra parte, para que al fin y al cabo llegue una operadora nueva y se cuele en este proyecto” argumentó Valencia para ubicar las circunstancias en las que se ha producido la ruptura con el Canal Toros de Movistar, abocado irremediablemente a la desaparición. “Nosotros hemos pensado en la empresa, lógicamente, pero fundamentalmente en la afición y en los toreros que históricamente estaban reclamando una serie de condiciones para hacerse retransimitir” añadió el gerente de Pagés precisando que “esta nueva plataforma ofrece esas garantías”. Valencia habló de “apuesta” y recalcó que su actividad se iba a iniciar, precisamente, en Sevilla.

“Hay que apuntarse a la modernidad”, bromeó el empresario antes de dar paso a su propio hijo que apostilló sus palabras destacando que la nueva modalidad de retransmisión, a través de internet, “abre la tauromaquia y podrá verse en todas partes con una accesibilidad mucho mayor”. “El futuro está en sus manos”, zanjó su padre presentando al director general de OneToros, el empresario sevillano Ignacio Díez de la Cortina, presente en la rueda de prensa.

No es la única novedad: la reciente sentencia del Supremo da vía libre para poder optar por el célebre ‘bono cultural’ destinado a los jóvenes. Ramón Valencia Canorea explicó que ya se estaba tramitando a través de la plataforma creada por el Ministerio de Cultura. “Una vez tengamos la conformidad del ministerio, informaremos a través de nuestros medios de qué forma y qué iniciativas vamos a llevar a cabo para que los jóvenes accedan con el bono cultural a la compra de localidades en los festejos anunciados en la Plaza de Toros de Sevilla”, remachó el joven consejero de Pagés.

Los ausentes

Ramón Valencia, el padre, no rehusó hablar de las ausencias como la del diestro Ángel Téllez, una de las máximas novedades de la pasada campaña del que, dijo, “no le habían encontrado el hueco adecuado”. Más candente era el caso de un torero, que sin ser nombrado, planeaba en el ánimo de casi todos. Era el caso de Oliva Soto al que sólo se le había ofrecido la corrida de seis matadores sevillanos, un festejo reeditado este año en el que el pasado cortó una valiosa oreja.

“Nunca le he llamado a esa corrida la oportunidad; hay toreros que con 16 años de alternativa ya tuvieron la oportunidad en su momento pero eso no quiere decir que no hayan triunfado, que hayan cortado una oreja pero no he tenido la oportunidad de darle una corrida con dos toros; hay otros toreros, jóvenes, que a criterio de la empresa pueden tener un futuro” narró Ramón Valencia. “A ese señor se le ha ofrecido que repita en esa corrida y ha dicho que no; es muy libre de hacerlo”. Pues no hay más preguntas...