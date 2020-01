Talavante confirma su reaparición

Hay que recordar de forma apresurada los distintos apoderamientos del torero extremeño, que cumplió sus primeras trece temporadas como matador de toros envuelto en una pretendida aura de genio que no acompañaba de la necesaria regularidad y el imprescindible tirón taquillero que validara el caché aspirado. Talavante saltó a la palestra a mediados de la pasada década en manos de Antonio Corbacho, el fallecido y recordado gurú del tomasismo que le recubrió de un traje impostado. Ese rol acompañó al extremeño en sus primeras andanzas antes de vestirse con distintas pieles y adoptar otros lenguajes. Después llegaron otros mentores. En el recuerdo reciente está la historia de sus apoderamientos con Manuel Martínez Erice, Curro Vázquez, la FIT de Bailleres y... Matilla, dando bandazos entre las grandes empresas y esa supuesta independencia que le ha dado más disgustos que satisfacciones. Por cierto... No sabemos quién será su apoderado en esta nueva etapa que se abre en Arlés ; tampoco sus definitivas estrategias...

La publicación de un reportaje de Javier Negre en El Mundo colocaba a Toño Matilla en el ojo del huracán. Negre situaba a Talavante como “víctima” de su ex apoderado al que tildaba de “Maquiavelo” de los entresijos del toreo siguiendo la estela de otros periodistas que –velada o directamente- acusaban al taurino charro de poner piedras en el camino del ‘Tala’ a raíz de la ruptura del vínculo profesional que les unió hasta principios de junio 2018. Todos los rumores, eso sí, apuntaban a que ni su antiguo mentor había podido defender ni las empresas pretendían aceptar el considerable aumento de caché ansiado por el torero a raíz de su salida a hombros en la feria de San Isidro de aquel año.

Lo había hecho en su tercer compromiso, con una corrida de Núñez del Cuvillo. Aquello fue su gloria, pero también su tragedia. Dispuesto a defender esa supuesta primacía, forzó la máquina en las negociaciones de las nuevas ferias hasta desencadenar la comentada ruptura con Toño Matilla, que no estaba dispuesto a asumir las nuevas aspiraciones dinerarias de su poderdante. El divorcio se precipitó después de pasar triunfante por la feria del Corpus de Granada.

Pero las lanzas clavadas al taurino charro comenzaron a convertirse en cañas, especialmente cuando Simón Casas, que le va la marcha, desveló los sustanciosos horarios madrileños del melancólico diestro pacense, aumentados gracias a los oficios de su ex apoderado de 160.000 a 240.000 euritos del ala. El retrato victimista empezaba a quedar desmontado...,

Matilla, un hombre muy reacio a hacer declaraciones de ningún tipo, ya había llegado a salir la palestra emitiendo un extenso comunicado en el que aportaba su versión sobre la ruptura. Fue el propio Matilla el que cortó por lo sano ante la exigencia de Talavante “de cobrar más que el que más”. El torero argumentaba que él era “el mejor, el número uno”, según desveló Matilla en dicho comunicado. “Tras intentarlo de forma fallida en alguna ocasión, consideré que yo no podía conseguir lo que él exigía y di por terminada la relación profesional que nos unía. No podía defraudarle ni a él ni a mí mismo” añadía el ex apoderado de Talavante apostillando la verdadera clave del asunto: el número uno “ha de reflejarse en taquilla, y él no lo era”. A partir de ahí sigue coleando la pregunta del millón: ¿logrará serlo ahora? La taquilla y el público tienen la palabra.