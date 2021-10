Tauromaquia, estupideces y bienestar animal

Y perdonen la parrafada, que sirve de introito para abordar la enésima majada de nuestros insufribles barandas. Ahí tienen el anteproyecto de Ley de Protección y Derechos de los animales que ha presentado el gobierno hace escasas fechas. El asunto patina de raíz, otorgando derechos a seres vivos que no tienen obligaciones . A partir de ahí todo es discutible porque, en el fondo, se trata de un auténtico ataque a una forma ancestral de relacionarse con la naturaleza. Se persigue la muerte de una forma de vivir. El nuevo comunismo busca en ciertas causas –feminismo, ecologismo salvaje, identidad de género, animalismo, veganismo- formas nuevas de seguir vendiendo su mercancía ajada , de hacer una fracasada revolución que sólo es promesa de miseria. Y Sánchez ha comprado el lote completo para seguir chapoteando en los charcos del poder al precio que sea. No hay más. Algunos, por lo visto, llaman a eso progreso. Que nos borren.

El conglomerado de rebotados que gobierna este país hace tiempo que doblegó nuestra capacidad de asombro. Ya saben: más allá de la batería de imbecilidades que se sacan de la chistera con una frecuencia inaudita hay que fijar una máxima que se cumple con ejemplar sincronía. No se trata de gobernar para todos sino en contra de muchos . Es así, no hay que darle más vueltas. Cuando la gobernabilidad depende de extremistas y exaltados que sólo quieren rebañar su trozo del pastel no hay más remedio que hacer más y más concesiones en una serie de terrenos –cultura o educación si quieren un ejemplo- para seguir huyendo hacia delante. Pero el asunto empieza a ponerse muy peligroso. Están regalando gasolina a un puñado de pirómanos a los que, en el fondo, les da exactamente igual ocho que ochenta.

Las reacciones del mundo rural, con el poderoso lobby de la caza a la cabeza no se han hecho esperar. La Fundación del Toro de Lidia también ha salido a la palestra, por boca de su portavoz Chapu Apaolaza, condenando el nuevo texto normativo al señalar el núcleo del problema: “el ecologismo mal entendido como animalismo no defiende los intereses de la ecología, sino que lo que pretende es no es sólo terminar con el toro sino nuestra forma de vida”. Desde la Unión de Criadores de Toros de Lidia se ha incidido en la misma idea: “Estamos ante una ley propia del discurso del mascotismo radical que nada tiene que ver con la conservación de nuestro campo y del cuidado de los animales que practicamos a diario los ganaderos” han señalado fuentes de la Unión. Todo eso está muy bien pero hay que acudir a los tribunales, reaccionar con firmeza, dejar de tragar con esta lluvia fina que ya ha calado demasiado. No se trata de ser taurino, cazador ni romero; la cuestión es otra y va más allá de nuestras devociones o aficiones: se apunta directamente a la línea de flotación de una forma de ser y entender la vida. Quieren controlar lo que comemos, lo que transmitimos a nuestros hijos, la tele que vemos y hasta los libros que leemos. Y en medio de todo esto, el toro, con el riquísimo universo humano, económico, social, histórico, cultural, ecológico, etnográfico, paisajístico, festivo... que le rodea sólo es una excusa para alcanzar esa eterna revolución pendiente, que alcanza hasta el control de nuestras mentes, de toda nuestra conducta. Esa batalla no tiene fin. De nosotros depende ganarla.