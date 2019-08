El buitre negro, embajador de la biodiversidad

“El eje de la conservación del buitre negro ha sido el exhaustivo seguimiento de sus núcleos reproductores. No puede haber actuaciones eficaces si no están avaladas por datos precisos y objetivamente analizados. Además, implica un gran control de las actividades que se desarrollan en el medio y garantiza el anticiparse a las amenazas o a una intervención rápida en las situaciones de riesgo”, apunta Arenas.

El núcleo denominado “Sierra de Hornachuelos” igualó las 50-55 parejas del año anterior (13,3% de todas las parejas andaluzas) y superior a las 31-51 parejas de 2002 . La población de la Sierra de Hornachuelos es particularmente sensible a la presencia de veneno y así lo atestiguan, en época reciente, los descensos repentinos de los años 2003 y 2006, que siguieron a la aparición de buitres negros envenenados la temporada anterior. La presión administrativa ha logrado detener los envenenamientos in situ pero el problema no ha desaparecido en las áreas de alimentación . Sin buitres envenenados, la recuperación de la cifra de parejas ha sido manifiesta hasta el año 2014 y desde entonces se mantiene estable.

Se han analizado los supuestos casos de ataques al ganado, en el 90% de los casos no hubo certeza de que los buitres hubieran cometido estos daños, por no existir testimonios aparte del relato de dueños y allegados. Se evidenció asimismo que un 42% de las declaraciones carecían de cualquier referencia al modus operandi de las aves, lo que denota la predisposición -no exenta de picaresca- de algunos ganaderos para calificar hechos triviales como ataque. Hay casos en que parecía más creíble que los animales hubieran fallecido por otra causa antes de ser comidos. La mayoría de los ganaderos se comportan de modo honesto y poco premeditado, pero guiados por una interpretación errónea de lo observado. Un 56% o más de los casos analizados sucedieron también durante la paridera del ovino o el bovino. La atracción comprobada que los buitres poseen por estos rebaños se justifica por los importantes recursos nutritivos que les ofrecen, tales como placentas, hembras fallecidas por un parto distoico y crías nacidas muertas. En este contexto, no debería extrañar que, en los rebaños no acampanados, puedan matar alguna madre o neonato en momentos de indefensible como el nacimiento o la expulsión de los pares. “Debería ser necesaria un necropsia para afrontar esta dinámica que se está generando por una supuesta falta de alimento que no lo es, ya que el denominador común de todos los casos analizados es la soledad del ganado durante el supuesto ataque y la huida inmediata de las rapaces al ser sorprendidas por alguna persona”, explica Arenas.