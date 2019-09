«Los animales están desprotegidos por el miedo de los políticos a perder votos»

En mayo de 2019 el Juzgado de primera instancia de Valladolid dictó la primera sentencia sobre tenencia compartida de un perro. Dos años antes, en Lugo, un juez dictó una orden de alejamiento de un maltratador hacia su perro y recientemente el Juzgado Penal número 26 de Barcelona ha condenado a un hombre por maltratar y matar a un zorro. Sentencias ejemplares que marcan una senda hacia la protección de los animales. En Andalucía desde 2017 más de 150 abogados forman parte de la Abogacía Andaluza por la Defensa Animal, una asociación que, entre otras demandas, pide un turno de oficio para la defensa legal de los animales.

En el año 2016 cuatro abogados, Lola García, Joaquin Lorenzo, Lorena Lozano y Juan Carlos Guzmán, consiguieron la creación en el Colegio de Abogados de Sevilla de la Comisión de Derecho y Bienestar Animal. Un año después, el 23 de Octubre de 2017, crearon la Abogacía Andaluza por la Defensa Animal (AADA), una asociación profesional con tres pilares: la formación de abogadas y abogados en materia de protección animal, las relaciones institucionales con las diferentes administraciones y, sobre tod, la defensa legal, tanto penal como administrativa, de los animales.

Actualmente en AADA hay asociados ciento cincuenta abogados y abogadas de toda Andalucía que trabajan sin ninguna ayuda pública ni privada. Lola García preside su junta directiva desde sus inicios.

-¿Existe alguna asociación similar en otras comunidades autónomas o países?

Sí, afortunadamente, existen otras asociaciones de abogados animalistas como AGMADA de Granada, ABADA de Baleares, APAMA-CV de la Comunidad Valenciana, y seguro que se irán creando cada vez más... Es muy importante que en este campo, existan entidades y asociaciones que se unan y puedan trabajar de manera conjunta. Todas ellas están haciendo un gran trabajo, y con los éxitos de una, todas avanzamos.

-¿Los animales en Andalucía están protegidos suficientemente por ley?

Me gustaría decir que sí, pero lamentablemente la respuesta es un rotundo no.

Ni antes se ha querido proteger adecuadamente a los animales y mucho menos ahora. La administración no se implica en la protección de los animales porque es un debate duro, y la mayoría de los partidos, no tienen la valentía necesaria para abordar este debate con la profundidad que merece. Quizás, el miedo a perder votos y la existencia de muchos intereses económicos que hay detrás del maltrato y la explotación de los animales, impiden que se lleve a cabo una protección como se debería.

-Pero el artículo 337 del Código Penal, castiga expresamente “a el que por cualquier medio o procedimiento maltrate injustificadamente, causándole lesiones que menoscaben gravemente su salud o sometiéndole a explotación sexual, a un animal doméstico o amansado”...

-Sin duda, la inclusión del art. 337 del código penal, supuso un avance, pero la sanción prevista para este tipo de delito es de tan poca entidad, que en pocos supuestos, los maltratadores ingresan en prisión.

-¿Los animales silvestres están más desprotegidos aún que los que conviven con nosotros?

-Proteger a los animales, implica salvaguardarlos en su conjunto, y actualmente, existe la posibilidad de un maltrato legal como es la tauromaquia. Es incomprensible que los animales salvajes no gocen de esta protección por los intereses del lobby de la caza y que decir del gran maltrato que la administración permite y oculta a los ciudadanos como es el de la ganadería extensiva, donde millones de animales viven en condiciones miserables toda su vida, sufriendo maltrato y tortura. Mientras no pensemos más allá de la protección de perros y gatos, no habrá un avance significativo en los derechos de los animales.

-¿Ha habido alguna sanción ejemplar por maltrato animal?

Si hay varias sentencias ejemplares, pero lamentablemente estas sentencias solo se dictan cuando el maltrato es muy grave y hay un gran número de víctimas. Hace falta mayor formación para jueces y fiscales, aunque poco a poco, se van consiguiendo avances. Sin duda, la reciente sentencia del Juzgado Penal nº 26 de Barcelona, donde se condenó a un hombre por el maltrato y muerte de un zorro, ha abierto la puerta a la protección de los animales “salvajes”. O como también lo supuso en 2017 el gran Auto del Juzgado de Instrucción nº1 de Lugo, de adopción de medidas cautelares donde se dictó una orden de alejamiento del agresor a su perro.

-Muchos estudios sostienen que muchos maltratadores y psicópatas empiezan ejerciendo su agresión contra los animales para después hacerlo contra las personas...

-La justicia no puede obviar que quien maltrata a un animal es una persona agresiva y violenta que también será capaz de maltratar a las personas, y por tanto, debe ser alejado de la sociedad. No son pocas las ocasiones en que el primer agredido y maltratado en una familia es el animal de compañía, y después son otros miembros. Existen muchos casos donde se emplea violencia vicaria con los animales con el fin de coaccionar o intimidar a la pareja, por ello hay que tener tolerancia cero contra el maltrato animal y denunciar siempre.

-El abandono de mascotas es un grave problema que en épocas de vacaciones se agudiza. ¿Está penado el abandono animal, cómo?

El abandono es un problema muy grave, y aunque efectivamente el abandono está tipificado como delito en el art. 337 bis CP, pero solo en aquellos casos que: “en condiciones en que pueda peligrar su vida o integridad”. Es difícil de entender en qué casos, el abandono no supone un peligro para la vida del animal. El abandono debería ser delito en cualquier circunstancia. Además la Administración debería implicarse mucho más. Existen países como Holanda, con una tasa cero de abandono y este éxito se debe haber aplicado políticas públicas y haber invertido recursos públicos, haciendo campañas a favor de la adopción, imponiendo tasas a los criaderos, persiguiendo a los criaderos ilegales, favoreciendo y subvencionando públicamente la esterilización de los animales con convenios de colaboración con clínicas veterinarias, etc... existen muchas iniciativas para reducir el número de abandonos de animales, pero en España nos conformamos con un tuit de la Guardia Civil, que diga : “Él no lo haría”.

-¿Qué papel están jugando los refugios privados antes este problema social?

Las protectoras hacen un grandísimo trabajo y muchas personas anónimas que destinan su propio dinero y recursos a rescatar animales abandonados, esterilizarlos y buscarles una segunda oportunidad... la Administración les debe mucho y no he visto que se les reconozca el duro trabajo que realizan.

-Andalucía tienen una Ley de Protección Animal propia desde 2003. ¿Qué opinión le merece como experta?

La actual ley de protección animal se encuentra completamente obsoleta. Desde el 2003, la sociedad andaluza ha hecho un gran avance en la concienciación y empatía hacia los animales, por lo que existen muchísimos aspectos a mejorar, pero de nada sirve una ley de protección animal sino hay un compromiso serio y responsable de la Administración en la defensa y salvaguarda de todos los animales en general. Quiero recordar que no hace mucho tiempo, Podemos Andalucía presentó una propuesta para la reforma de la Ley 11/2003, de 24 de noviembre de protección a los animales, por estar completamente obsoleta y desfasada de la realidad social andaluza, y se hizo con la participación de asociaciones y entidades animalistas, entre ellos, AADA. Suponía un gran avance en muchos aspectos, y sin embargo, “incomprensiblemente”, no obtuvo la aprobación del Parlamento de Andalucía. No obstante, yo abogo por la creación de una ley estatal de protección y bienestar animal, desde una visión claramente antiespecista, de lo contrario, solo será un parche más. No tiene sentido que cada comunidad autónoma tenga una ley distinta. La inminente reforma del código civil, marca un antes y un después en la consideración de los animales como seres sintientes y como sujetos de derecho.

-¿Cuáles han sido las últimas acciones legales de AADA para proteger a los animales?

Últimamente, estamos algo desbordados por la gran cantidad de asuntos que nos llegan. Recientemente, hemos presentado un escrito de alegaciones junto con INTERcids y la asociación animalista LIBERA! en el expediente que hay iniciado la Junta de Andalucía para declarar Bien de Interés Cultural la montería y las rehalas. Nos parece un hecho gravísimo, que supone un gran retroceso en derechos de los animales en Andalucía. Hace un año presentamos ante el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados de Andalucía, una iniciativa de INTERcids, para la creación de un turno de oficio penal específico para la defensa y protección de los animales, que de llevarse a cabo supondría un gran avance en el reconocimiento a los animales como víctimas, y aumentaría las sentencias condenatorias a los maltratadores. Hemos presentado denuncias por casos de envenenamiento de colonias de gatos ferales, por abandonos de animales, por la retirada de nidos de cigüeñas, por el sorteo de animales...

-Leonardo da Vinci dijo que “llegará un día en el que el ser humano verá el asesinato de un animal como ahora ve el de un hombre”. ¿Estamos lejos de ese día?

-Es cierto que cada vez hay más concienciación de la sociedad civil y de jueces, fiscales, abogados, fuerzas y cuerpos de la seguridad del estado, agentes rurales... a todos ellos, hay que agradecerles su dedicación en la defensa de los derechos de los animales. Pero es cierto que la defensa de los derechos de los animales requiere de mucha dosis de valentía, ya que no es un camino fácil, pero en la actualidad gozamos de un auge muy ilusionador... Yo creo que esto es imparable.