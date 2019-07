Carmen Calvo sobre Podemos: «Nos han pedido el Gobierno»

La dura intervención de Sánchez se produjo después de Unidas Podemos confirmara que se abstendría en la votación de hoy, lo que certifica que el líder socialista no logrará los votos necesarios para continuar al frente del Ejecutivo y seguirá en el cargo en funciones.

El jefe del Ejecutivo en funciones insistió, en una intervención dirigida especialmente contra Iglesias, que el país debe tener "un gobierno coherente y cohesionado", no dos ejecutivos en uno.

Sánchez aseguró que deseaba formar una coalición con UP, pero "no a cualquier precio", y reprochó al líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, que quería entrar en el Gobierno español "para controlarlo", ya que con el 25 % de los diputados quería gestionar el 80 % del gasto social.

La abstención de Podemos constituye una "histórica oportunidad que se desvanece" , afirmó Sánchez, quien desveló ante la cámara las diversas oportunidades de coalición de gobierno que el Partido Socialista (PSOE) ofreció a UP y que este partido rechazó.

Sánchez intervino ante el pleno de la Cámara Baja del Parlamento poco antes de las votación que tendrá lugar hoy, y justo después de que la formación izquierdista Unidas Podemos (UP) anunció que se abstendría tras fracasar las negociaciones con los socialistas para un gobierno de coalición.

El líder socialista, Pedro Sánchez, admitió este jueves el fracaso de su investidura como presidente del Gobierno al anunciar ante el Congreso que "el acuerdo no ha sido posible" .

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha acusado a Unidas Podemos de haber exigido "literalmente el Gobierno" y pretender que al PSOE no le quedara "apenas nada" y ha asegurado que el partido morado no ha querido negociar porque no se ha movido de su petición inicial.

En una entrevista en la Cadena Ser, Calvo ha recalcado que las competencias que pretendía Podemos suponían "todos los ingresos, más de la mitad del gasto" y las políticas clave de cualquier proyecto de la izquierda y ha insistido en que eso demuestra que han pretendido negociar una posición que no se corresponde a los resultados electorales del partido de Iglesias.

Ha recalcado que mientras los socialistas se han movido en varias ocasiones a lo largo de la negociación, el secretario de Acción política de Unidas Podemos, Pablo Echenique seguía ayer a las siete de la tarde defendiendo el mismo documento que pusieron sobre la mesa el sábado.

Un texto en el que, ha lamentado, exigían competencias para poder "trufar todo el Consejo de Ministros" y tener "un Gobierno en paralelo".

Aquella situación, ha continuado, desembocó en una conversación entre el candidato a la investidura, Pedro Sánchez, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, quien volvió a reclamar al presidente en funciones "ministerios nucleares", y eso es algo que el PSOE no podía aceptar.

Calvo ha negado por otro lado que en la negociación, el Gobierno negara el Ministerio de Trabajo a Unidas Podemos poniendo como excusa que la CEOE no quiere al partido de Iglesias en esa cartera.