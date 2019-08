Feministas piden que los niños no tengan «libre acceso» a la pornografía para evitar más ‘manadas’

En la misma línea, la presidenta de la Federación Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, ha resaltado que, aunque "es un proceso largo", la elevación de la condena de 'La Manada' "tendrá un efecto para evitar la sensación de impunidad".

En su opinión, este comportamiento de agresiones sexuales en grupo "forman parte de la afirmación de la masculinidad de los hombres y de ese ideario en el que se forman los jóvenes a través de la pornografía". "La formación y la educación son una pieza clave en este fenómeno", ha asegurado.

Por ello, ha apostado por "desplazar el acento de las víctimas a los agresores" y por no formar a las niñas "en reprimir su libertad al decirles que no vistan de una determinada". "No se forma a los jóvenes en no agredir y no atacar a las jóvenes", ha afirmado Besteiro.

Para la presidenta de la Federación Mujeres Progresistas, es "fundamental y clave" la formación de los jóvenes "en no atacar y no agredir". "Esto de las violaciones se banaliza. Afortunadamente las jóvenes cada vez se van sintiendo menos culpables de las agresiones que sufren y se atreven a denunciar", ha señalado.