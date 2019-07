Las casas del miedo en Sevilla

Quizás las explicaciones para un lugar encantado habría que encontrarlas en el pasado del lugar, un lugar de marcado carácter histórico en Sevilla donde no son infrecuentes las sorpresas para historiadores y arqueólogos, un lugar así es, por ejemplo, la denominada como “Casa de las Sirenas”.

Se encuentra en plena Alameda de Hércules y edificio vinculado a estamentos oficiales del Ayuntamiento de Sevilla como Centro Cívico. Un edificio importante en la arquitectura sevillana, construido en el siglo XIX (1861) al estilo francés rodeado de unos hermosos jardines que junto con “La Casa Rosa” (1881) o la casa del sastres de los Montpensier son los dos únicos edificios afrancesados de la capital hispalense.

La casa pues la construyó Lázaro Fernández de Angulo, el Marques de Esquivel, una de las principales fortunas de la Sevilla de la época. El nombre lo recibe precisamente de dos figuras sirenidas que guardan y velan la entrada... Es en este edificio donde en no pocas ocasiones y en épocas pretéritas no tan lejanas se ha podido ver a un ser etéreo, vestido de época que apresuradamente atravesaba el edificio hacía el antiguo lugar donde se ubicaban las caballerizas. Otros sin embargo habla de la aparición espectral de un niño que gusta de aparecerse en las dependencias de este bello edificio, un niño que llora y que traslúcido se deja ver a todo aquel que se acerca al lugar o tiene el infortunio de toparse cara a cara con este infante de otra época y otro mundo.

Curiosamente fue durante un reportaje sobre casas encantadas, junto al gaditano Pedro Ingelmo, cuando tuvimos el placer de conocer a una persona vinculada al centro que, tras romper esa barrera de frío con el que se recibe la realización de investigaciones o reportajes sobre estos temas fronterizos con la Ciencia, tuvo la amabilidad de atendernos:

“Es complicado hablar de este tipo de sucesos sobre todo cuando desde planos superiores consideran y aconsejan que no es un tema con el que guste relacionar la imagen que se pretende dar, pero si es cierto que se oyen muchas historias sobre este sitio, sobre todo cuando estaba en obras. Aquí vinieron unos personajes de una radio de un pueblo, decían que era de un programa pero me trataron de liar y la mentira quedó de manifiesto, luego leí en una página web lo que habían escrito sobre este caso y me eché a reír, es increíble la poca seriedad, el poco rigor y algunos de los que se llaman investigadores... Pero si es cierto que aquí se han contado todo tipo de historias, desde una aparición de un niño espectral en la zona de las escaleras hasta un fantasma vestido a la antigua usanza que lo ha visto por la parte baja... Es difícil precisar, yo he investigado en el pasado de este edificio y tan solo llegó un poco más allá de 1900, luego todo es bastante difuso, pero tampoco se tienen registradas muertes en el interior del edificio, o al menos no hay constancia de ello, de forma que tampoco se puede explicar satisfactoriamente bajo ese punto de vista. Sea como fuere José Manuel, sé que eres una persona seria, lo demuestra tu capacidad de diálogo, y sé que si cuentas esta historia también contarás mi parte, la parte que desde luego hay que también dar cabida y que es que en este tiempo que llevo aquí de directora, que es bastante, pues no me ha ocurrido nada ni he tenido la oportunidad, la dicha o la desdicha de ver nada anormal o de otro mundo... No he tenido la fortuna pero casi prefiero no verlo, no obstante siempre me ha llamado la atención este tipo de sucesos pero aquí, a mí no me ha sucedido nada...” Y con ello nos dio nuestra querida directora un auténtico recital de conocimientos e historia sobre el lugar y aquella moda victoriana que casi de puntillas pasó por Sevilla, nos ilustró con diferentes paneles fotográficos de la restauración del edificio y nos contó las muchas historias paranormales que en las cercanías se cuenta del edificio pero, en este caso, a ella no le sucedió nada.

Otros en cambio sí han manifestado sus experiencias en su interior, encuentros con lo inexplicable, grabación de psicofonías, visión de seres de otros tiempos y otra vida, experiencias lúcidas en el interior de este edificio cuando apenas era una sombra de su actual aspecto... Una historia que cabalga entre la leyenda y la realidad, una historia que se debate entre el pasado glorioso y efímero de un lugar rescatado de las ruinas para el disfrute de todo aquel que tiene hoy el gusto de visitarlo y ser parte de su activo cultural.

“La Casa de las Sirenas” con historias, experiencias y testimonios que se entrelazan para dar vida así a una visión casi quimérica en un edificio con tradición de encantado.