Menos tabaco en las series y películas de Netflix

Netflix se ha comprometido a reducir la presencia de tabaco en sus contenidos tras la publicación de un estudio de Truth Initiative sobre las apariciones de cigarrillos en series como 'Unbreakable Kimmy Schmidt', 'Stranger Things' u 'Orange Is the New Black'.

Según ha informado el medio Deadline, Truth Initiative realizó un estudio en el que detectó un total de 1.209 representaciones de tabaco durante la temporada 2016 y 2017, de las que 866 fueron en la plataforma de contenidos en streaming.

En este sentido, el informe releva que, de las 866 representaciones de tabaco detectadas en contenidos de Netflix, un total de 292 aparecieron en 'Unbreakable Kimmy Schmidt'; 262, en 'Stranger Things'; y 233 'Orange Is the New Black'.

Las representaciones detectadas incluyen, entre otras imágenes, cigarrillos, ceniceros y paquetes de tabaco. Además, los programas analizados en este estudio han sido seleccionados por su popularidad entre los jóvenes de 15 a 24 años.

Tras conocerse los datos de esta investigación, Netflix ha reconocido que "fumar es perjudicial y mostrarlo de forma positiva en pantalla puede influir negativamente en los jóvenes". Por este motivo, ha indicado que, en el futuro, las producciones que se inicien y tengan calificación de menores de 14 años para las series y 13 para las películas, no mostrarán productos relacionados con el tabaco "excepto por razones de exactitud histórica u objetiva".