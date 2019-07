María Núñez, ¿jueza parcial?

Pero nuestra Justicia no es sólo percibida como lenta y distante. En Sevilla hay juzgadores, secretarios judiciales (LAJ) y fiscales íntegros, ecuánimes. Se ganan el sueldo con la dignidad exigible. Y debe escribirse, con negrita y mayúsculas, que en esa plantilla contra el despropósito del anterior poder de la Andalucía socialista para dar dinero a los de su partido y amiguetes encontramos mayoría femenina entre los profesionales de la Justicia. No podemos obviar los documentados informes policiales y de la guardia civil que sustancias e ilustra la hoja de ruta corrupta.

Como estamos en el país que estamos, el futuro a Núñez no debe inquietarle. A lo sumo la trasladarán de juzgado. Será noticia que le multen y portada que la expulsen de la carrera judicial. Ya vimos cómo se zanjaron las negligencias de un Juez y LAJ sobre quien mató a la pequeña Mari Luz en Huelva. No ejecutaron una sentencia que dejó libre al asesino. Hubo en 2008 hasta huelga ‘corporativista’. En 2018 quienes imparten Justicia hicieron otra huelga, pero por razones más legítimas y que aplauden los ciudadanos .

Ya vemos que la corrupción no moviliza al personal, sólo le preocupa. Enriquece inicialmente a los que trincan y después a los bufetes que se forran defendiendo lo indefendible. No existe un reproche social como en otros países occidentales, sí una sincera indignación. Es admirable cómo en Portugal al corrupto pillado le sonrojan sus actos. Hay casos donde se pide perdón en público, se compromete a devolver lo hurtado y son expresas las disculpas a las víctimas: ¿Alguien constató esto en Sevilla, en España?

Los imputados, perdón, investigados inocentes hasta que haya condena firme, por corruptelas de los ERE, FAFFE y demás trinques aparecen en prensa sonrientes, impecables...

Si hacen declaraciones aluden a conspiraciones, persecuciones intra-partidarias o le echan la culpa a algún subordinado, jefe, a insolvente que no se querellará o muerto que cría malvas.

La neutralidad y objetividad que un Juez debe a los justiciables debe estar intacta. No sólo cobran por ello. Deben demostrarlo con Autos y Sentencias que ilumine el conflicto o esclarecer el delito para ser castigado. No es de recibo lo que sucedía en el Juzgado que estos últimos cuatros años titularizó Núñez. Casi 40 archivos de causas las hacen prescribir en temas ERE y muchos Autos los expertos opinan fueron prematuros. Además de la Fiscalía a la Jueza le ha replicado la Audiencia anulando la exculpación masiva de ex altos cargos socialistas. Nos preguntamos si esta Jueza es parcial o no. O si intenta no serlo y no la deja una presión irrespirable. Le deseamos pronta recuperación de su baja y mucha salud, si la ha perdido.