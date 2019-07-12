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Cofradías

Todos los datos de las procesiones del Carmen en Sevilla

Seis hermandades traerán a la capital la devoción carmelita en este mes de julio. Como novedad estará la vuelta del Carmen a la remozada iglesia de Santa Catalina

El Correo /
Sevilla /
11 jul 2019 / 15:39 h - Actualizado: 11 jul 2019 / 15:47 h.
  • Imagen del Carmen de Santa Catalina, expuesta ya en besamanos. Foto: El Correo.
    Imagen del Carmen de Santa Catalina, expuesta ya en besamanos. Foto: El Correo.

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Julio trae de nuevo la devoción carmelita a los barrios y parroquias de Sevilla. El Consejo de Cofradías ha informado este jueves de los horarios y recorridos de las distintas procesiones del Carmen que durante este mes de julio recorrerán las calles de la ciudad.

CARMEN DE SANTA ANA

Parroquia de Santa Ana

DIA DE SALIDA: SÁBADO 13 DE JULIO

HORA DE SALIDA: 19.30 HORAS

ITINERARIO: PLAZUELA DE SANTA ANA, BERNARDO GUERRA, LUIS DE CUADRA, BETIS, ALTOZANO, SAN JACINTO RODRIGO DE TRIANA, FABIÉ, PUREZA, PARROCO D. EUGENIO Y PLAZUELA DE SANTA ANA.

HORA DE ENTRADA: 00.00 HORAS

CARMEN DE SAN LEANDRO

Parroquia de San Leandro

DIA DE SALIDA: SÁBADO 13 DE JULIO

HORA DE SALIDA: 20.00 HORAS

ITINERARIO: PLAZA DE SAN GABRIEL, CEREZA, AVELLANA, MANZANA, CRUZA DR. FEDRIANI, HOSPITAL VIRGEN MACARENA, DR. FEDRIANI, MANZANA, JORGE DE MONTEMAYOR, MANUEL VILLALOBOS, FRAY LUIS DE GRANADA, LEON XIII, MANZANA, AVELLANA, CEREZA Y PLAZA DE SAN GABRIEL.

HORA DE LLEGADA: 01.00 HORAS

CARMEN DE SAN GIL

Parroquia de San Gil Abad

DIA DE SALIDA: SÁBADO 20 DE JULIO

HORA DE SALIDA: 20.00 HORAS

ITINERARIO: PLAZA DE SAN GIL, SAN LUIS, MACARENA, TORREBLANCA, PLAZA DEL PUMAREJO, RELATOR, POZO, TALAVERA, PARRAS, ESCOBEROS, MURO, BASILICA, SAN LUIS Y PLAZA DE SAN GIL.

HORA DE ENTRADA: 00.00 HORAS

CARMEN DE CALATRAVA

Capilla de la Santísima Cruz del Rodeo y Nuestra Señora del Carmen

PROCESIÓN FLUVIAL

DIA DE SALIDA: LUNES 15 DE JULIO

HORA DE SALIDA: 20.00 HORAS

ITINERARIO:

TRASLADO AL RÍO GUADALQUIVIR: CALATRAVA, PUERTA DE LA BARQUETA, PLAZA DUQUESA CAYETANA DE ALBA, ACCESO DERECHO AL PASEO JUAN CARLOS I, PASEO DEL REY JUAN CARLOS I, CIMENTACIÓN PUENTE DE LA BARQUETA.

PROCESIÓN FLUVIAL: EMBARQUE (PUENTE DE LA BARQUETA – 20.30 HORAS), PROCESIÓN FLUVIAL (RÍO GUADALQUIVIR DIRECCIÓN PLAZA DE ARMAS), PASARELA DE LA CARTUJA (21.15 HORAS), REGRESO A LA BARQUETA, DESEMBARQUE (PUENTE DE LA BARQUETA – 22.00 HORAS).

TRASLADO DE REGRESO: CIMENTACIÓN DEL PUENTE DE LA BARQUETA, PASEO DEL REY JUAN CARLOS I, PLAZA DUQUESA CAYETANA DE ALBA, PUERTA DE LA BARQUETA, CALATRAVA, PASAJE CONDE DE LA MEJORADA, PASAJE MARQUÉS DE ESQUIVEL, PACHECO Y NÚÑEZ DEL PRADO, PERAL, ALAMEDA DE HÉRCULES Y CALATRAVA.

HORA DE LLEGADA: 23.30 HORAS

PROCESIÓN TRIUNFAL

DÍA DE SALIDA: DOMINGO 21 DE JULIO

HORA DE SALIDA: 19.50 HORAS

ITINERARIO: CALATRAVA, ALAMEDA DE HÉRCULES, LUMBRERAS, SANTA CLARA, MONASTERIO DE SAN CLEMENTE, SANTA CLARA, ARTE DE LA SEDA, LUMBRERAS, SANTA CLARA, SANTA ANA Y JESÚS DEL GRAN PODER.

HORA DE ENTRADA: 00.00 HORAS

CARMEN DE SANTA CATALINA

Parroquia de Santa Catalina

DIA DE SALIDA: MARTES 16 DE JULIO

HORA DE SALIDA: 21.00 HORAS

ITINERARIO: SANTA CATALINA, GERONA, DOÑA MARÍA CORONEL, ALMIRANTE APODACA, JUAN DE MESA, PLAZA PONCE DE LEÓN, PLAZA PADRE JERÓNIMO DE CÓRDOBA, JÁUREGUI, OSARIO, GALLO, BUTRÓN, SOL, PLAZA DE SAN ROMÁN, PEÑUELAS, BUSTOS TAVERA, PLAZA DE LOS TERCEROS, CAPATAZ MANUEL SANTIAGO Y SANTA CATALINA.

HORA DE ENTRADA: 01.45 HORAS

CARMEN DEL PUENTE DE TRIANA

Capilla del Puente de Triana

DIA DE SALIDA: SÁBADO 20 DE JULIO

HORA DE SALIDA: 19.15 HORAS

ITINERARIO: PARROQUIA DE LA O, CASTILLA, CALLEJÓN PARROCO PEDRO RAMOS, PASEO NTRA. SRA. DE LA O, RECORRIDO FLUVIAL, CASTILLA, CALLAO, SAN JORGE, PLAZA DEL ALTOZANO, CAPILLA DEL PUENTE DE TRIANA, PLAZA DEL ALTOZANO, SAN JACINTO, PAGES DEL CORRO, ANTILLANO CAMPOS, CALLAO, SAN JORGE Y CASTILLA (PARROQUIA DE LA O).

HORA DE ENTRADA: 00.45 HORAS.

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