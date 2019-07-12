Todos los datos de las procesiones del Carmen en Sevilla

Julio trae de nuevo la devoción carmelita a los barrios y parroquias de Sevilla. El Consejo de Cofradías ha informado este jueves de los horarios y recorridos de las distintas procesiones del Carmen que durante este mes de julio recorrerán las calles de la ciudad. Parroquia de Santa Ana DIA DE SALIDA: SÁBADO 13 DE JULIOHORA DE SALIDA: 19.30 HORASITINERARIO: PLAZUELA DE SANTA ANA, BERNARDO GUERRA, LUIS DE CUADRA, BETIS, ALTOZANO, SAN JACINTO RODRIGO DE TRIANA, FABIÉ, PUREZA, PARROCO D. EUGENIO Y PLAZUELA DE SANTA ANA.HORA DE ENTRADA: 00.00 HORAS Parroquia de San LeandroDIA DE SALIDA: SÁBADO 13 DE JULIOHORA DE SALIDA: 20.00 HORASITINERARIO: PLAZA DE SAN GABRIEL, CEREZA, AVELLANA, MANZANA, CRUZA DR. FEDRIANI, HOSPITAL VIRGEN MACARENA, DR. FEDRIANI, MANZANA, JORGE DE MONTEMAYOR, MANUEL VILLALOBOS, FRAY LUIS DE GRANADA, LEON XIII, MANZANA, AVELLANA, CEREZA Y PLAZA DE SAN GABRIEL.HORA DE LLEGADA: 01.00 HORAS Parroquia de San Gil AbadDIA DE SALIDA: SÁBADO 20 DE JULIOHORA DE SALIDA: 20.00 HORASITINERARIO: PLAZA DE SAN GIL, SAN LUIS, MACARENA, TORREBLANCA, PLAZA DEL PUMAREJO, RELATOR, POZO, TALAVERA, PARRAS, ESCOBEROS, MURO, BASILICA, SAN LUIS Y PLAZA DE SAN GIL.HORA DE ENTRADA: 00.00 HORAS Capilla de la Santísima Cruz del Rodeo y Nuestra Señora del Carmen PROCESIÓN FLUVIALDIA DE SALIDA: LUNES 15 DE JULIOHORA DE SALIDA: 20.00 HORASITINERARIO:TRASLADO AL RÍO GUADALQUIVIR: CALATRAVA, PUERTA DE LA BARQUETA, PLAZA DUQUESA CAYETANA DE ALBA, ACCESO DERECHO AL PASEO JUAN CARLOS I, PASEO DEL REY JUAN CARLOS I, CIMENTACIÓN PUENTE DE LA BARQUETA.PROCESIÓN FLUVIAL: EMBARQUE (PUENTE DE LA BARQUETA – 20.30 HORAS), PROCESIÓN FLUVIAL (RÍO GUADALQUIVIR DIRECCIÓN PLAZA DE ARMAS), PASARELA DE LA CARTUJA (21.15 HORAS), REGRESO A LA BARQUETA, DESEMBARQUE (PUENTE DE LA BARQUETA – 22.00 HORAS).TRASLADO DE REGRESO: CIMENTACIÓN DEL PUENTE DE LA BARQUETA, PASEO DEL REY JUAN CARLOS I, PLAZA DUQUESA CAYETANA DE ALBA, PUERTA DE LA BARQUETA, CALATRAVA, PASAJE CONDE DE LA MEJORADA, PASAJE MARQUÉS DE ESQUIVEL, PACHECO Y NÚÑEZ DEL PRADO, PERAL, ALAMEDA DE HÉRCULES Y CALATRAVA.HORA DE LLEGADA: 23.30 HORASPROCESIÓN TRIUNFALDÍA DE SALIDA: DOMINGO 21 DE JULIOHORA DE SALIDA: 19.50 HORASITINERARIO: CALATRAVA, ALAMEDA DE HÉRCULES, LUMBRERAS, SANTA CLARA, MONASTERIO DE SAN CLEMENTE, SANTA CLARA, ARTE DE LA SEDA, LUMBRERAS, SANTA CLARA, SANTA ANA Y JESÚS DEL GRAN PODER.HORA DE ENTRADA: 00.00 HORAS Parroquia de Santa CatalinaDIA DE SALIDA: MARTES 16 DE JULIOHORA DE SALIDA: 21.00 HORASITINERARIO: SANTA CATALINA, GERONA, DOÑA MARÍA CORONEL, ALMIRANTE APODACA, JUAN DE MESA, PLAZA PONCE DE LEÓN, PLAZA PADRE JERÓNIMO DE CÓRDOBA, JÁUREGUI, OSARIO, GALLO, BUTRÓN, SOL, PLAZA DE SAN ROMÁN, PEÑUELAS, BUSTOS TAVERA, PLAZA DE LOS TERCEROS, CAPATAZ MANUEL SANTIAGO Y SANTA CATALINA.HORA DE ENTRADA: 01.45 HORAS Capilla del Puente de TrianaDIA DE SALIDA: SÁBADO 20 DE JULIOHORA DE SALIDA: 19.15 HORASITINERARIO: PARROQUIA DE LA O, CASTILLA, CALLEJÓN PARROCO PEDRO RAMOS, PASEO NTRA. SRA. DE LA O, RECORRIDO FLUVIAL, CASTILLA, CALLAO, SAN JORGE, PLAZA DEL ALTOZANO, CAPILLA DEL PUENTE DE TRIANA, PLAZA DEL ALTOZANO, SAN JACINTO, PAGES DEL CORRO, ANTILLANO CAMPOS, CALLAO, SAN JORGE Y CASTILLA (PARROQUIA DE LA O).HORA DE ENTRADA: 00.45 HORAS.