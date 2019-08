El Ayuntamiento de Fuentes publica y distribuye un decálogo de civismo

El Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía , con motivo de la temporada estival y para garantizar una buena convivencia y civismo en la localidad ha iniciado la campaña ‘Da la talla y no des la nota’ , que incluye, entre otras, tanto normas sobre horarios comerciales como contra el vandalismo y por la igualdad sexual .

Por su parte, las actuaciones en veladores y terrazas deberán ser solicitadas previamente mediante instancia y no podrán sobrepasar las doce de la noche . Además, el horario de corte del Paseo San Fernando y la ocupación del dominio público está establecido durante todos los viernes y sábados de julio y hasta el 21 de septiembre, de nueve de la noche a cuatro de la madrugada , “con el fin de garantizar la seguridad de todas aquellas personas que se aglomeren por aquella zona”, según el decálogo municipal.

“Se reforzará la limpieza viaria tanto del Paseo como de los barrios colindantes durante el fin de semana”, apunta el consistorio, que igualmente especifica que “el horario de recogida de basura será el establecido para toda la localidad, de lunes a domingo durante la temporada estival y de nueve de la mañana a once de la noche”. La limpieza viaria se llevará a cabo de lunes a viernes de siete de la mañana a dos de la tarde y los sábados y domingos, de seis a doce de la mañana se actuará en la zona del botellón.

Con el fin de garantizar la buena convivencia, el Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía pone en marcha tres planes activos de concienciación , prevención y vigilancia : uno de prevención de consumo de alcohol en menores , que enfatiza que “ el alcohol es una opción y no una obligación ” y que se basa en el cumplimiento de la normativa que prohíbe la venta de alcohol a menores de 18 años. El consistorio anuncia inspecciones en locales “con el fin de que todos los establecimientos cumplan con la normativa, que se hace extensible a los botellones.

Por último, el decálogo advierte del consumo de sustancias estupefacientes y contra el acoso sexual. “Drogas y alcohol no son excusas. Nada justifica una agresión”, señala la campaña. “Vive relaciones sanas, libres y en igualdad. Rechaza la cosificación sexual. Si te ofrecen entregar una prenda íntima a cambio de una copa, no participes en el juego, representamos a las personas como sujetos, no como objetos”.

“No permitas comportamientos machistas en tu entorno: las bromas sexistas, el control, los celos... también es acoso”, explica el decálogo, que invita a los vecinos y vecinas “a que den aviso ante cualquier anomalía, incumplimiento de normas o sospecha a los teléfonos de atención establecidos” y al Servicio de Atención Ciudadana, que va a estar encargado “de acompañar y atender cualquier demanda ciudadana, así como la de acompañar a quien lo necesitara”.