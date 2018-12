En pie de guerra contra la reparcelación de La Fuensanta

La situación para estas personas es límite . Tienen que pagar su parte de la reparcelación de los terrenos el 20 de diciembre . Y hablan de cantidades que van de los 40.000 euros a los 600.000 en algunos casos. Un dinero que no tienen, argumentan.

El de Rebeca Jiménez es uno de los negocios – familiares en su mayoría – que puede llevar veinte o más años abierto en La Fuensanta. Y que no saben por qué tienen que pagar . “En su momento nosotros metimos luz, agua, incluso llegamos a alquitranar las calles y poner acera, porque allí no había nada ”, relata. “Y ahora el Ayuntamiento quiere urbanizar , hacer naves industriales, poner aquello bonito, para que entren multinacionales... y que una parte la pongamos los propietarios actuales ”.

“Mi negocio no necesita más potencia eléctrica, con la que tengo me va estupendamente”, sostiene Rebeca Jiménez para negarse a tener que poner parte de lo que cuesta aumentar el suministro eléctrico con una subestación, “porque se ve que necesitan potencia para que se instalen multinacionales en La Fuensanta y esa potencia de más va también dentro de las cantidades que tenemos que pagar”.

De ahí que en el plan urbanístico de Écija, La Fuensanta sea una zona a urbanizar, pendiente de trámites urbanísticos que deben pagar en parte los vecinos . Estos aclaran que no se niegan a pagar, pero sí a pagar las cantidades a que les obliga el proyecto que plantea el Ayuntamiento ecijano, que defiende una junta de compensación, es decir: que cada propietario pague según los metros de terreno que posee en La Fuensanta .

“No entiendo cómo pueden hacer esto, ¿no se ponen en nuestro lugar?”, pregunta Jiménez. “Llevamos veinte años o más y también creamos empleo, yo tengo a diez trabajadores. ¿O solo cuentan con grandes empresas?”, se pregunta.

Manuel Fernández tampoco se explica “qué tipo de valoración” se ha hecho de los terrenos. “Se paga por metros y dependiendo de los metros que cada uno tiene así paga, pero creemos que deberían haber hecho un reparto equitativo teniendo en cuenta lo que ya se ha pagado”, propone, “si hay que hacer algo nuevo que pague quien lo necesite, yo ya pagué en su día”.

“Cuando tuvimos que hacer un transformador eléctrico, porque no había luz, hubo que poner un transformador y hubo que hacer un camino desde la carretera a El Rubio hasta allí y no vino nadie a pagar una parte”, relata. “Lo pagó el que le hacía falta, mi padre y otro propietario”, recuerda para ilustrar que “no nos oponemos a que nadie monte lo que quiera allí, pero que cada uno acarree con los gastos que cuesta un negocio igual que nosotros hemos acarreado”.