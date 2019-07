Los vecinos de La Celada piden seguridad y el cerramiento de la urbanización

Vecinos de la urbanización La Celada, que han preferido mantener su anonimato, han expresado su malestar en las últimas semanas por seguir padeciendo continuos problemas de seguridad, agravado por el paso de maquinaria pesada que realiza labores agrícolas. El Ayuntamiento respondió a esto que los desperfectos en la calzada fueron provocados “por un vecino de la propia urbanización que está realizando obras en su parcela y ha hecho pasar por La Celada camiones de gran tonelada”, afirman. Desde la Oficina de Urbanismo, indican igualmente desde el Consistorio, ya se ha actuado “con la correspondiente inspección, descubriéndose el origen y el responsable de los desperfectos y se le ha hecho un primer requerimiento como primer paso para que los arregle”.

No obstante, los vecinos se quejan de esta situación “y estamos a la espera de que se pongan las cancelas que un día tuvimos, retiradas por el Ayuntamiento de Carmona haciendo caso a una sentencia que daba la razón a los propietarios de los terrenos colindantes, donde estos pedían el paso por la urbanización y no a la definitiva del TSJA que es favorable a la urbanización”. Igualmente, aseveran que el Ayuntamiento “está obligado a ponerlas de nuevo, pero ¿para cuándo? Los vecinos estamos indignados ante la ola de maquinaria que está pasando por nuestras calles que no pueden ni maniobrar”, concluyen.

El problema de la urbanización La Celada se remonta a 2008, cuando, según estos vecinos “las obras de urbanización debieron terminarse antes del 2008 y el Consistorio de entonces no las llevó a cabo”. Los propietarios, que en su día pagaron “más de cinco millones de euros y no lo ven reflejado”, añaden que existe una sentencia del TSJA que “obliga al Ayuntamiento a hacer y terminar las obras, donde no hay ninguna falsa justificación para no cumplir con la misma”. Asimismo, entre otra de la quejas de este colectivo está que, según afirman, “llevan sin venir a limpiar los contenedores de basura casi cinco meses, algo que no es de recibo”.