Se clausura el Curso Académico del Conservatorio Profesional Municipal de Música de Osuna

El pasado viernes 21 de junio, coincidiendo con el Día Europeo de la Música, se clausuraba un nuevo curso académico del Conservatorio Profesional Municipal de Música de Osuna, con la imposición de becas a 20 alumnos y alumnas de diferentes especialidades que ponían a fin a esta etapa musical que comenzaban hace seis años.

El acto tuvo lugar en el auditorio del propio conservatorio, y estuvo presidido por la alcaldesa de Osuna y presidenta de la Fundación “Francisco Maldonado”, Rosario Andújar, a quien le acompañó Juan Antonio Jiménez como representante del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Osuna, junto con Serafín Arriaza y Yolanda Boragno, director y jefa de estudios del Conservatorio Profesional de Música de Osuna, respectivamente.

La alcaldesa de Osuna iniciaba su intervención felicitando a los alumnos y alumnas, a la vez que también lo hacía a sus familiares, y continuaba mostrando su satisfacción por “poder disfrutar en Osuna de clausuras de este tipo, es decir, de estudios profesionales de música, al igual que también cuenta con clausuras de estudios universitarios, pues no todas las poblaciones tienen esa suerte”.

Además, hacía referencia a que “este conservatorio no es un conservatorio con vocación solamente local, sino con vocación comarcal. Y no estoy segura de si estas 20 personas que se gradúan hoy, hubieran podido finalizar sus estudios si no existiese este conservatorio profesional, porque para ello hubieran tenido que desplazarse bastante más lejos, siendo más difícil compatibilizarlo con sus estudios de secundaria, bachillerato, ciclos formativos, etc.”.

En cuanto a su trayectoria, Rosario Andújar manifestaba que se sentía muy orgullosa por “esa inversión que en un momento dado decidimos realizar, ya que a pesar de que nos dijeron que los ayuntamientos solo podían hacer inversiones sostenibles, decidimos continuar apostando por esta inversión que la considerábamos socialmente sostenible, pues desde entonces podemos dar esta oportunidad a todas y cada una de las personas que sienten la música de manera especial, porque al fin y al cabo, sin educación y sin igualdad de oportunidades, no podríamos saber hasta dónde llegan nuestras potencialidades y habilidades. Por tanto, después de ocho años se demuestra que efectivamente merecía la pena esta decisión”.

Además, argumentaba que “como sabéis, en este transcurrir de los años, hemos ampliado la oferta en diferentes instrumentos, pero además, hemos ampliado las oportunidades, internacionalizando esta formación”, dando la noticia de que para el nuevo curso académico que comenzará en septiembre, los alumnos y alumnas podrán disponer de 10 becas Estasmus+, para seguir cursando sus estudios en Italia.

Rosario Andújar, no se olvidaba de resaltar la magnífica labor de los 17 profesores y profesoras que componen este conservatorio, ya que “si bien importante son los espacios, el alumnado y la oportunidad, más importante es que puedan recibir una buena y adecuada educación musical gracias a un profesorado bueno, bien preparado, y sobre todo, con muchas ganas de hacerlo lo mejor posible”.

Por último, la alcaldesa de Osuna llegaba al final de su intervención alegando que “desde aquí podemos decir que este proyecto que comenzó hace tan solo ocho años, ha sido todo un éxito gracias a que vosotros y vosotras le habéis dado la vida y la energía que necesita para que permanezca en el tiempo. De esta forma, el resto de administraciones pueden comprobar que los esfuerzos y las inversiones, no solo deben ser monetarias para conseguir beneficios económicos, porque los beneficios sociales son los que hacen posible una sociedad mejor, más avanzada y con mucha más libertad, y eso es lo que quiero para mi pueblo y para la sociedad en general”.

Tras los discursos del director, de los alumnos representantes, y de la alcaldesa, se daba paso a un excelente concierto por parte del alumnado procedente de todos los cursos del conservatorio profesional, que interpretaron obras de compositores como Mozart, Piazzolla y Brown, entre otros.