Así son los nuevos sueldos del alcalde y los concejales de Sevilla

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado, en sesión extraordinaria, la modificación de las bases de las retribuciones de la corporación municipal, que "no han sido revisadas desde 1991", que incluye una subida salarial del 33 por ciento para los miembros del gobierno y los portavoces de los grupos políticos y del 43 por ciento para los concejales de la oposición.

Esta propuesta del gobierno de Juan Espadas, que se ha estrenado como presidente del Pleno, ha contado con el apoyo de los socialistas y los 'populares', defendiendo las diferencias que existen con otras grandes capitales; mientras que Cs se ha abstenido "más por la forma de hacerlo que por el fondo" y Adelante Sevilla y Vox han votado en contra. De hecho, los ediles de Adelante, que donan parte de sueldo, han pedido que se rebaje y los de Vox consideran que no es el "momento" de hacerlo.

Asimismo, todos los grupos, excepto Vox, han dado luz verde a una asignación fija por grupo de 1.057,33 euros al mes y otra variable por concejal de 1.100 euros, con un incremento del 17,4 por ciento de las asignaciones a partir de 2020 para cada una de las formaciones, una subida que proviene de la actualización del Índice de Precios de Consumo (IPC) desde 2007.

La primera teniente de Alcalde y delegada de Hacienda y Administración Pública, Sonia Gaya (PSOE), ha detallado una propuesta salarial que considera "transparente, con rigor y objetividad" y que se produce cuando "los trabajadores municipales han recuperado los derechos laborales perdidos".

Explica que sólo la mitad de los 18 concejales de la oposición pueden cobrar el cien por cien de las retribuciones, mientras que los nueve restantes disponen de un sueldo máximo de 27.544 euros. Por ello, se ha planteado que esos nueve concejales puedan llegar a los 36.725 euros.

Subraya que Sevilla tiene una de las retribuciones más bajas para toda su corporación de las grandes ciudades, especialmente llamativa en el caso de los delegados de área y de los concejales de la oposición, quienes tienen el menor sueldo de entre las diez principales ciudades españolas. Además, aclara que esa subida no establece como criterios ni el límite máximo legal, unos 120.000 euros para las ciudades de más de 500.000 habitantes, ni el modelo de ninguna otra gran ciudad española.

Respecto a los concejales no liberados, que mantienen sus puestos de trabajo anteriores a ser designados concejales, indica que recuperan las dietas por asistencia a pleno, que no podrán ser cobradas por ningún miembro de gobierno ni de la oposición que tenga algún régimen de retribución municipal. Además, se mantienen las retribuciones del personal directivo, directores generales y coordinadores, con carácter general, un marco en el que no se incluyen los gerentes de organismos y empresas municipales, cuyas retribuciones deben aportar los consejos correspondientes.